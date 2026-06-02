Diano Marina, teatro e solidarietà per l’Unicef: successo al Politeama con “Arsenico e Vecchi Merletti”

Il teatro si è trasformato in un importante strumento di solidarietà nei giorni scorsi al Politeama Dianese, dove la rappresentazione di “Arsenico e Vecchi Merletti” ha richiamato un numeroso pubblico contribuendo alla raccolta di fondi destinati ai progetti umanitari dell’Unicef. L’iniziativa è stata organizzata da “Tutti Insieme per la Solidarietà – Imperia” in collaborazione con gli “Amici del Teatro – San Bartolomeo al Mare”, con il coordinamento di Giuseppe Fici, promotore dell’evento benefico che ha saputo unire spettacolo e impegno sociale.

Alla serata ha preso parte anche l’assessore alla Cultura del Comune di Diano Marina, Sabrina Messico, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale e del sindaco della Città degli Aranci. Un messaggio di congratulazioni è inoltre giunto dall’assessore regionale Alessandro Piana. Particolarmente significativo il messaggio lanciato durante l’iniziativa: “Bisogna fare silenzio quando i bambini dormono, non quando li uccidono”. Un richiamo forte alla necessità di sostenere le popolazioni più fragili e, in particolare, le bambine e i bambini colpiti da conflitti, fame e povertà. Nel foyer era presente anche la celebre Pigotta dell’Unicef, la bambola di pezza simbolo del motto “Bambino nato, bambino salvato”, da sempre emblema delle campagne dell’organizzazione a favore dell’infanzia.

Sul palco è andata in scena la celebre commedia “Arsenic and Old Lace” di Joseph Kesselring, con la regia di Ermanno Vanoli. Ad animare lo spettacolo sono stati Maria Romana Cirillo (Abby Brewster), Francesca Servetti (Marta Brewster), Silvano Giuseppe Laureri (Mortimer Brewster), Massimo Galleano (Jonathan Brewster), Salvatore D’Agostino (Teddy Brewster), Valentina Conti (Elena Harper), Wolmer Bergamini, Carlo Borreo, Anna Bianchi, Diego Arrigo, Tania Cortese e Lino Rocca. Al termine della rappresentazione, lo staff provinciale dell’Unicef Imperia, guidato dal presidente Raffaele Regina e affiancato dalle volontarie Giovanna Siclari, Renata Monteventi, Cosima Carratta e Rita Garino, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

La platea gremita ha confermato ancora una volta come il teatro possa diventare un efficace veicolo di generosità e partecipazione. Un gesto semplice ma concreto che assume un significato ancora più profondo alla luce delle emergenze umanitarie in corso. Secondo i dati ricordati durante la serata, in Libano oltre 1,2 milioni di persone, tra cui circa 350 mila bambini, sono state costrette a lasciare le proprie case a causa del conflitto. L’Unicef continua a operare sul campo con aiuti umanitari e forniture mediche d’emergenza, in un contesto internazionale segnato da guerre, malnutrizione e povertà crescente. La serata di Diano Marina ha così rappresentato non solo un momento di cultura e divertimento, ma anche un’occasione per riaffermare il valore della solidarietà e dell’impegno collettivo a favore dell’infanzia.