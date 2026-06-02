A Bordighera il "Diario di un giardiniere anarchico": il 4 giugno incontro con i figli di Libereso

Dopo il grande successo del debutto, giovedì 4 giugno alle ore 16:30 prosegue alla Biblioteca Civica la rassegna "Omaggio a Libereso: il giardiniere di Calvino", promossa dalle associazioni Il Ponte e Amici di Libereso.

L'incontro sarà dedicato al volume Diario di un giardiniere anarchico (Rete Semi Rurali). A coordinare il pomeriggio sarà il giornalista e scrittore Claudio Porchia, storico curatore delle opere di Libereso Guglielmi, che per oltre dieci anni lo ha accompagnato in tutta Italia divulgandone il messaggio legato a biodiversità e sostenibilità.

Ospiti d’onore saranno Tanya e Barry Guglielmi, figli di Libereso, che condivideranno ricordi inediti e racconti personali, restituendo al pubblico il lato più intimo e autentico del padre.

L’evento sarà anche l’occasione per visitare la mostra documentaria e fotografica "Il mondo di Libereso" (aperta fino al 13 giugno), arricchita da una sezione sulla storia della botanica con erbari e pezzi storici della collezione privata di Marco Damele.

La rassegna si concluderà l'11 giugno con il laboratorio botanico "L’erbario di Libereso", condotto da Diego Lupano e Marco Damele. Ingresso libero.