Non è solo un castello. Un'estate di eventi da vivere a 1.090 metri

La Certosa di Casotto vanta una duplice identità unica nel suo genere: prima luogo di preghiera e isolamento certosino, poi residenza di caccia e villeggiatura di Re Vittorio Emanuele II. E proprio queste due anime si alterneranno nella stagione al Castello di Casotto, che per l'estate 2026 si propone come uno dei poli culturali e turistici più dinamici del territorio.

Grazie al progetto "Castello di Casotto: la Meraviglia è aperta", il complesso monumentale ospiterà nei prossimi mesi un ricco calendario di attività capaci di affiancare le visite guidate a nuove occasioni di scoperta, partecipazione e incontro.

Concerti, visite animate, appuntamenti culturali, trekking naturalistici, esperienze di yoga, meditazione, pilates e forest bathing trasformeranno il castello in un luogo da vivere e frequentare durante tutta l'estate, offrendo motivi di interesse anche a chi lo ha già visitato negli anni passati.

Tra le novità più attese figurano i laboratori esperienziali "Cartoline: saluti da...", un progetto ideato e curato da Serena Fumero, storyteller ed esperta in didattica dell'arte, pensato per bambini, famiglie e adulti.

Il primo appuntamento è in programma domenica 7 giugno alle ore 15.

L'esperienza nasce dall'idea di superare la tradizionale visita guidata per proporre un approccio più partecipativo e coinvolgente. Il percorso si sviluppa in due momenti: una visita narrata tra gli ambienti del castello, e un laboratorio creativo in cui ciascun partecipante rielabora quanto scoperto attraverso l'arte.

Il debutto sarà dedicato a "Decorare il ricordo": un tuffo nell'Ottocento sabaudo grazie a cui i partecipanti potranno creare cartoline uniche, ispirate ai motivi decorativi e ai pattern delle meravigliose carte da parati delle stanze reali!

L'iniziativa è aperta a partecipanti di tutte le età, anche a chi non possiede competenze artistiche. L'obiettivo è stimolare la condivisione intergenerazionale (adulti e bambini che creano insieme) e la partecipazione attiva. Ogni partecipante potrà portare a casa le proprie creazioni come memoria personale dell'esperienza e i più piccoli riceveranno in regalo anche l’Activity Poster del castello.

"Cartoline: saluti da..." rappresenta infatti una nuova modalità di vivere il patrimonio culturale, dove la pratica artistica diventa uno strumento per comprendere la storia del luogo e costruire una relazione personale con esso.

Il biglietto d’ingresso al Castello di Casotto, ha un costo intero di € 12, mentre il ridotto è di € 10 ed è riservato a visitatori di età compresa tra i 6 e i 25 anni, ai residenti nei Comuni di Garessio e Pamparato, ai titolari dell’Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta e ai soci della Banca Alpi Marittime. Il laboratorio è incluso nel biglietto e tutti i materiali sono forniti da Kalatà in collaborazione con il partner Primo Morocolor.

L’ingresso è gratuito per i possessori della Card Musei, ovvero i titolari dell’Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta (inclusa la Formula Extra) e della Torino+Piemonte Card.

Le attività di valorizzazione del Castello di Casotto per il 2026 sono realizzate con il contributo della Fondazione CRC nell'ambito del Bando Patrimonio Culturale.

Il programma completo delle attività estive è disponibile sul sito https://kalata.it/estate-2026-castello-di-casotto/