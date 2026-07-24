Santo Stefano al Mare, torna "Lunedì Bimbi": il 27 luglio in Piazza Baden Powell arriva lo spettacolo "La Nave Fantasma"

Prosegue l'estate dedicata ai più piccoli a Santo Stefano al Mare con un nuovo appuntamento di "Lunedì Bimbi – Edizione 2026", la storica rassegna organizzata dal Comune con il contributo di Regione Liguria. Lunedì 27 luglio, alle 21, Piazza Baden Powell ospiterà "La Nave Fantasma", spettacolo firmato da FEM Spettacoli che accompagnerà bambini e famiglie in un viaggio tra mistero, comicità e fantasia. L'iniziativa rientra nel calendario delle manifestazioni storiche e tradizionali del borgo, una proposta che da oltre quindici anni anima l'estate della cittadina e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi da residenti e turisti.

Nata nel 2009, la rassegna si svolge ogni lunedì sera nei mesi di luglio e agosto ed è ormai diventata una tradizione consolidata dell'estate di Santo Stefano al Mare. L'obiettivo è offrire occasioni di svago e aggregazione dedicate alle famiglie, valorizzando al tempo stesso il territorio attraverso eventi gratuiti e di qualità. Nel corso degli anni "Lunedì Bimbi" ha saputo conquistare un pubblico sempre più numeroso, trasformandosi in un appuntamento fisso per chi trascorre le vacanze sulla Riviera dei Fiori e per chi vive il paese tutto l'anno.

"Lunedì Bimbi è una delle manifestazioni più amate della nostra estate – dichiara il consigliere delegato alle Manifestazioni, Federico Corradi –, ogni appuntamento richiama tantissime famiglie e contribuisce a rendere vivo il paese, offrendo spettacoli di qualità e gratuiti. Con 'La Nave Fantasma' proponiamo una serata coinvolgente e ricca di emozioni, pensata per far divertire i bambini ma anche per regalare momenti di condivisione a tutta la famiglia." Un evento che punta quindi a coniugare intrattenimento e socialità, confermando la volontà dell'Amministrazione comunale di investire in iniziative rivolte ai più giovani.

Sulla stessa linea anche l'assessore Maria Teresa Garibaldi, che sottolinea il valore della manifestazione nel percorso di crescita della comunità. "Le tradizioni rappresentano il patrimonio più prezioso di una comunità – aggiunge –, manifestazioni come Lunedì Bimbi accompagnano da anni le estati di Santo Stefano al Mare e sono ormai parte della nostra identità. Trasmetterle alle nuove generazioni significa custodire un'eredità fatta di momenti di gioia, condivisione e appartenenza, affinché anche i bambini di oggi possano crescere con i ricordi di queste serate."

L'Amministrazione comunale rinnova quindi l'invito a cittadini e visitatori a partecipare all'appuntamento di lunedì 27 luglio alle 21.00 in Piazza Baden Powell, confermando l'impegno nel proporre un calendario di eventi capace di coinvolgere famiglie e bambini e di valorizzare Santo Stefano al Mare come "Un borgo, tante vacanze", dove tradizione, accoglienza e divertimento si incontrano per offrire esperienze da ricordare.