Bajardo saluta il sorgere del sole con il "Romantic Sunrise Concert": musica all'alba sulla Terrazza delle Alpi

L'alba si trasformerà in un'esperienza da vivere tra musica, natura e panorami mozzafiato a Bajardo, dove sabato 25 luglio, alle 6.30, è in programma il "Romantic Sunrise Concert" sulla Terrazza delle Alpi. L'iniziativa invita residenti e turisti a salutare il sorgere del sole in uno dei luoghi più suggestivi della Liguria, immersi nella quiete del primo mattino e circondati da un panorama che spazia dalle Alpi Marittime fino al mare. Un appuntamento pensato per chi ama le levatacce, la bellezza della natura e la magia della musica dal vivo in un contesto unico.

Ad accompagnare il risveglio del giorno saranno Massimo e Davide Laura, padre e figlio, musicisti bajocchi molto conosciuti e apprezzati. Il primo, valente chitarrista, e il secondo, violinista e polistrumentista, offriranno al pubblico un'esibizione pensata per fondersi con l'atmosfera dell'alba. L'evento punta a regalare un momento di forte suggestione, in cui il paesaggio e le note si intrecciano mentre i primi raggi del sole illuminano le montagne che dominano il borgo.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a lasciare l'auto all'ingresso del paese e a raggiungere a piedi la sommità dell'antica Chiesa Vecchia, attraversando i caratteristici carruggi del centro storico. Un percorso che permetterà di scoprire gli scorci più autentici del borgo prima di raggiungere la terrazza panoramica. All'arrivo, i presenti saranno accolti con un caldo caffè accompagnato da qualche dolcetto, mentre chi lo desidera potrà portare una coperta per sedersi sul prato oppure scegliere una delle sedie sistemate in posizione privilegiata verso le montagne.

Bajardo, situato a quasi 1.000 metri di altitudine, è uno dei borghi storici della Liguria capace di offrire una vista che abbraccia contemporaneamente le Alpi Marittime e il mare. Proprio questa caratteristica rende il "Romantic Sunrise Concert" un appuntamento particolarmente affascinante, capace di coniugare cultura, musica e valorizzazione del territorio. L'auspicio degli organizzatori è quello di regalare ai partecipanti un'esperienza capace di lasciare il segno, tra l'emozione del concerto e la straordinaria cornice naturale della Terrazza delle Alpi.