Enzo Campagnoli: "Dopo Napoli, Sanremo è casa mia". Il maestro torna sul podio dell'Orchestra Sinfonica

"Dopo Napoli, Sanremo è casa mia". È una frase che racchiude un rapporto costruito in oltre vent'anni di carriera, quello tra Enzo Campagnoli e la Città dei Fiori. Per il maestro, infatti, il ritorno sul podio dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, in occasione del concerto di Raiz in programma venerdì sera all'Auditorium Franco Alfano nell'ambito della Sanremo Summer Symphony, rappresenta molto più di un semplice appuntamento musicale.

Campagnoli conosce Sanremo come pochi altri direttori d'orchestra. Sono venti le partecipazioni al Festival di Sanremo, dove ha accompagnato alcuni dei più importanti artisti della musica italiana, contribuendo a scrivere una parte della storia recente della manifestazione. Un legame professionale che, con il passare degli anni, è diventato anche personale.

"Ogni volta che torno qui è un'emozione speciale", ha raccontato durante la presentazione del concerto. Una città che, per il maestro napoletano, rappresenta ormai una seconda casa, tanto da definirla il luogo a cui si sente più legato dopo la sua Napoli.

Questa sera sarà lui a dirigere l'Orchestra Sinfonica nel concerto "Montecalvario", lo spettacolo con cui Raiz, storica voce degli Almamegretta, proporrà un viaggio tra la tradizione napoletana e le sonorità del Mediterraneo.

Campagnoli ha sottolineato anche il valore artistico dell'incontro con Raiz, definendolo un interprete autentico e capace di raccontare Napoli con uno stile personale, lontano dagli stereotipi.

L'appuntamento rappresenta anche un nuovo tassello nel rapporto tra il direttore e la città. Dopo le numerose esperienze sul palco dell'Ariston durante il Festival, il maestro torna infatti a Sanremo in una veste diversa, all'interno della rassegna estiva che negli ultimi anni ha trasformato l'Auditorium Franco Alfano in uno dei principali palcoscenici musicali del Ponente ligure.

Tra Napoli e Sanremo, due città profondamente legate alla musica, Campagnoli continua così a costruire un percorso che attraversa generi, artisti e generazioni, con la direzione d'orchestra come filo conduttore.