Sanremo, successo al Casinò per “Alice nel Paese delle Meraviglie” degli studenti del Sanremo Levante (Foto)

Applausi, emozioni e una partecipazione calorosa hanno accompagnato lo spettacolo teatrale di fine anno dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante, andato in scena il 25 maggio al Teatro del Casinò di Sanremo. L’evento ha rappresentato il momento conclusivo del laboratorio teatrale che per tutto l’anno scolastico ha coinvolto gli studenti del plesso Dante Alighieri. Protagonista della serata è stato lo spettacolo “Alice nel Paese delle Meraviglie”, frutto del lavoro svolto dai ragazzi nel corso dei mesi attraverso un percorso che ha unito formazione, creatività e crescita personale. Un progetto consolidato negli anni e sostenuto dalla dirigente scolastica Anna Maria Fogliarini, che continua a rappresentare una significativa opportunità educativa per gli alunni.

A guidare gli studenti sono state la professoressa Laura Occhialini, referente del progetto, insieme alle colleghe Giorgia Soleri, Sabrina Gambino, Carlotta Ingemi e Zelda Moreno, che hanno accompagnato i ragazzi nella preparazione dello spettacolo. Particolarmente apprezzata è stata la partecipazione di alunni appartenenti a diverse fasce d’età. Sul palco, infatti, si sono esibiti anche i bambini della scuola dell’infanzia Goretti, condividendo la scena con gli studenti delle scuole medie in un’esperienza di collaborazione e inclusione attraverso il linguaggio universale del teatro. Ad arricchire ulteriormente la serata è stata la presenza della corale del plesso Pascoli, diretta dal professor Umberto Barisciano, che con i suoi interventi musicali ha contribuito a creare un’atmosfera suggestiva e festosa, accompagnando alcuni dei momenti più significativi della rappresentazione.

Durante l’anno gli studenti hanno avuto l’opportunità di sperimentare tecniche di recitazione, espressione corporea, dizione e lavoro di gruppo, sviluppando competenze comunicative e relazionali. Non solo attori, ma anche protagonisti dietro le quinte: i ragazzi si sono infatti occupati della realizzazione di scenografie, costumi e cambi di scena. Lo spettacolo ha così rappresentato non soltanto il traguardo finale del laboratorio teatrale, ma anche la testimonianza concreta dell’impegno, della crescita e delle capacità maturate dagli studenti grazie a un percorso che ha saputo valorizzare creatività, inclusione e collaborazione.