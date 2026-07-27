Il concerto della Formazione giovani musicisti emoziona Vallecrosia al Mare

Una serata speciale all'insegna dell'armonia, della passione e del talento è andata in scena venerdì sera in piazza Erio Tripodi a Vallecrosia al Mare. Il concerto della Formazione giovani musicisti, organizzato nell'ambito del XXIV Stage Estivo Internazionale di Olgiate Comasco, ha incantato cittadini e turisti.

Il pubblico presente ha, infatti, potuto assistere a un'esibizione di grande qualità, con un repertorio che ha spaziato dai grandi classici alle più celebri colonne sonore del cinema, fino agli intramontabili successi dei Queen, regalando emozioni e lunghi applausi.

Alla serata hanno partecipato anche il consigliere regionale Veronica Russo, il sindaco di Vallecrosia al Mare Fabio Perri e l'assessore alla Cultura Rosella Muratore. "Un motivo di particolare orgoglio è stata la presenza, insieme all'Orchestra di Olgiate Comasco, di tre giovani musicisti di Bordighera, che hanno rappresentato al meglio il talento del nostro territorio" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "Complimenti a tutti i musicisti, ai maestri e agli organizzatori per aver regalato al pubblico una serata davvero indimenticabile".