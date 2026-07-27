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Musica | 27 luglio 2026, 16:16

Il concerto della Formazione giovani musicisti emoziona Vallecrosia al Mare

Esibizione di grande qualità con un repertorio che ha spaziato dai grandi classici alle più celebri colonne sonore del cinema fino agli intramontabili successi dei Queen

Il concerto della Formazione giovani musicisti emoziona Vallecrosia al Mare

Una serata speciale all'insegna dell'armonia, della passione e del talento è andata in scena venerdì sera in piazza Erio Tripodi a Vallecrosia al Mare. Il concerto della Formazione giovani musicisti, organizzato nell'ambito del XXIV Stage Estivo Internazionale di Olgiate Comasco, ha incantato cittadini e turisti.

Il pubblico presente ha, infatti, potuto assistere a un'esibizione di grande qualità, con un repertorio che ha spaziato dai grandi classici alle più celebri colonne sonore del cinema, fino agli intramontabili successi dei Queen, regalando emozioni e lunghi applausi.

Alla serata hanno partecipato anche il consigliere regionale Veronica Russo, il sindaco di Vallecrosia al Mare Fabio Perri e l'assessore alla Cultura Rosella Muratore. "Un motivo di particolare orgoglio è stata la presenza, insieme all'Orchestra di Olgiate Comasco, di tre giovani musicisti di Bordighera, che hanno rappresentato al meglio il talento del nostro territorio" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "Complimenti a tutti i musicisti, ai maestri e agli organizzatori per aver regalato al pubblico una serata davvero indimenticabile".

Elisa Colli

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