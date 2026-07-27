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Musica | 27 luglio 2026, 17:43

"La Regina che scelse Bordighera" in scena nell'ex chiesa Anglicana (Foto)

Un appuntamento della rassegna Note d'Estate con la Banda Musicale Borghetto San Nicolò – Città di Bordighera

&quot;La Regina che scelse Bordighera&quot; in scena nell'ex chiesa Anglicana (Foto)

"La Regina che scelse Bordighera" andrà in scena giovedì 6 agosto alle 21 all'ex chiesa Anglicana nella città delle palme.

Un appuntamento della rassegna Note d'Estate con la Banda Musicale Borghetto San Nicolò – Città di Bordighera a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Le esecuzioni della banda saranno accompagnate dagli interventi di Gisella Merello, autrice del libro La Regina Margherita a Bordighera, che guiderà il pubblico in un viaggio tra storia, aneddoti e curiosità dedicati alla sovrana che fece della città il suo luogo del cuore.

 

Elisa Colli

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