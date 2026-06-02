Sanremo celebra la Festa della Repubblica: alzabandiera e omaggio ai valori del 2 Giugno (Foto)

Si sono aperte questa mattina, con il tradizionale Alzabandiera presso il Monumento ai Caduti di Corso Mombello, le celebrazioni della Festa della Repubblica a Sanremo.

La cerimonia, svoltasi alle ore 8.30 in un clima di raccoglimento e partecipazione, ha visto la presenza delle autorità civili e militari, delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle realtà del volontariato cittadino, unite nel rendere omaggio ai valori di libertà, democrazia e unità nazionale che rappresentano il fondamento della Repubblica Italiana.

Erano presenti il Sindaco di Sanremo Alessandro Mager, il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Il Grande, il Vicesindaco Fulvio Fellegara e il Consigliere comunale Vittorio Toesca.

Per l’Arma dei Carabinieri ha partecipato il Comandante della Stazione di Sanremo, Luogotenente Carica Speciale Alessandro Zanardi. Presenti inoltre il Comandante della Polizia Locale dott. Fulvio Asconio, il Tenente di Vascello Alessio Fumarola per la Guardia Costiera, il Presidente sezionale ANA di Imperia Natale Valdissera, il Colonnello Filippo Veglia per l’UNUCI, l’Ammiraglio Giuseppe Bonelli per l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, la Crocerossina Paola Amato per la Croce Rossa Italiana e il Sergente Maggiore Alessandro Zambelli in rappresentanza del Corpo Militare della Croce Rossa.

Hanno inoltre preso parte alla cerimonia i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci con il presidente di SANREMO Claudio Spàrago, l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, dei Rangers d’Italia e dell’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche (ANIOC), rappresentata dal Cav. Giuseppe Ruta e dal Coordinatore Regionale della Liguria Cav. Uff. Roberto Pecchinino.

Dopo il solenne Alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno Nazionale, il Sindaco Alessandro Mager ha rivolto un breve saluto ai presenti, ricordando il significato del 2 Giugno quale data fondamentale della storia italiana, simbolo della scelta democratica compiuta dal popolo italiano e momento di riflessione sui valori della Costituzione e della convivenza civile.

Le celebrazioni proseguiranno nel pomeriggio con il programma organizzato dal Comune di Sanremo. Alle ore 15.00, presso il Monumento ai Caduti di Corso Mombello, si terranno la deposizione e la benedizione della corona di alloro accompagnate dalla Banda Musicale Città di Sanremo. Successivamente, alle ore 15.30, al Teatro dell’Opera del Casinò, si svolgeranno la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e gli interventi delle autorità. Seguiranno la presentazione del volume “Viva il Re! Viva la Repubblica! 2 giugno 1946. La storia e le storie di un voto”, con il prof. Alfonso Celotto e l’Avv. Giulia Guerrini, e il Concerto della Festa della Repubblica dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Gudni Emilsson. La giornata si concluderà alle ore 19.00 con la cerimonia dell’Ammainabandiera presso il Monumento ai Caduti.

Una giornata che rinnova il legame della città con la propria storia e con i valori repubblicani, nel segno della memoria, del rispetto delle istituzioni e dell’unità nazionale.