Festa della Musica a Ospedaletti: il 21 giugno band, artisti e spettacoli gratuiti per celebrare l'estate

Anche Ospedaletti si prepara a celebrare la Festa della Musica, l'appuntamento europeo dedicato all'arte dei suoni che si svolgerà il prossimo 21 giugno, dalle ore 19 alle 23.30, grazie all'organizzazione dell'associazione culturale Ars Longa e al patrocinio del Comune. L'iniziativa si inserisce nel calendario delle manifestazioni che, in contemporanea in tutta Italia e in Europa, promuovono la musica come linguaggio universale e bene accessibile a tutti, nel rispetto dei principi della Carta di Budapest. L'obiettivo è quello di offrire spettacoli gratuiti e aperti al pubblico, valorizzando gli spazi urbani e favorendo l'incontro tra artisti e cittadini.

Per l'occasione, la città delle rose sarà animata da esibizioni musicali di vario genere lungo la pista ciclabile, in corso Regina Margherita e nelle piazzette del centro storico, trasformando il territorio in un grande palcoscenico a cielo aperto. A esibirsi saranno band, scuole di musica, cantanti e musicisti provenienti dal territorio, in un vero e proprio tributo alla musica che unirà idealmente Ospedaletti alle altre città europee aderenti alla manifestazione. Il presidente di Ars Longa, Simone Giacon, e la direttrice artistica Amelia Tosca Cimiotti, da anni impegnati nel settore musicale, hanno espresso soddisfazione per l'organizzazione dell'evento. «Dedicare tempo e spazio alla musica significa offrire opportunità ai giovani talenti e a tutti coloro che coltivano con passione lo studio e la pratica musicale», sottolineano gli organizzatori.

Numerosi gli artisti e le formazioni che prenderanno parte alla serata: Big Andy's Brothers, The Graters, Dimensione Musica, O.A.S.I. ODV, Fuori Corso, Carlo Ormea & Matteo, Settimo Cielo, Claudia & Co, Roberto Mattucci e la Banda Folkloristica Itinerante. Non mancherà inoltre il contributo della Florelia Banda Folk di Ospedaletti, pronta a portare il proprio ritmo allegro e coinvolgente lungo le vie cittadine, contribuendo a creare un'atmosfera di festa. L'invito è rivolto a residenti e turisti: una serata all'insegna della musica, della convivialità e della condivisione, nella suggestiva cornice del mare e del verde di Ospedaletti, per dare il benvenuto all'estate.