Sanremo: al Daruma Beach, il venerdì si accende con gli AfterGlow, musica dal vivo, birra e rostelle a Bussana

Il venerdì del Daruma Beach di Bussana torna a riempirsi di energia e buona musica con un nuovo appuntamento dedicato al live. Protagonisti della serata saranno gli AfterGlow, pronti a portare sul palco il loro sound inconfondibile e a far cantare e ballare il pubblico presente.

L'appuntamento è fissato a partire dalle 20.30, quando il locale accoglierà clienti e appassionati per una serata da vivere in compagnia, tra note coinvolgenti e l'atmosfera rilassata della spiaggia. Ad accompagnare la musica non mancheranno i piaceri della tavola: birra fresca e gustose rostelle completeranno l'offerta di una serata pensata per chi desidera trascorrere qualche ora di svago all'insegna della convivialità.

Una formula semplice ma sempre vincente: buona musica dal vivo, cibo e divertimento, per trasformare il venerdì sera del Daruma Beach in un appuntamento imperdibile dell'estate bussanese.