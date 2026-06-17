Sanremo racconta 150 anni di trasformazioni della costa: venerdì la presentazione del libro di Stefano Puppo

Venerdì prossimo, a partire dalle ore 18.30, il prestigioso Hotel Des Anglais di Sanremo ospiterà la presentazione del volume "Le onde del cambiamento. La costa di Sanremo attraverso 150 anni di ingegneria e sogni", opera dell'ingegnere sanremese Stefano Puppo. Il saggio propone un'approfondita analisi dell'evoluzione e della progressiva trasformazione del litorale cittadino, prendendo in esame il tratto costiero che si estende da Capo Nero fino al confine con Arma di Taggia e ripercorrendone la storia nell'arco dell'ultimo secolo e mezzo.

Attraverso una dettagliata ricostruzione storica e tecnica, l'autore illustra come le opere di ingegneria costiera, i porti e le difese marittime abbiano inciso in maniera determinante sull'identità urbana, economica e turistica di Sanremo. Un percorso che consente di comprendere come il rapporto tra la città e il mare sia stato modellato nel tempo da interventi infrastrutturali spesso decisivi per il suo sviluppo. Particolare attenzione viene dedicata al tema dell'equilibrio tra uomo e natura, evidenziando la complessità del bacino costiero e le conseguenze che ogni intervento può generare sull'intero sistema marino. Il volume spiega infatti come la protezione di un tratto di costa possa influenzarne inevitabilmente un altro, modificando correnti, trasporto dei sedimenti e dinamiche naturali del litorale.

Il libro non si limita però a guardare al passato. Nelle sue pagine emerge anche una riflessione sulle sfide future, con l'invito a superare la logica degli interventi emergenziali e ad adottare una pianificazione più lungimirante. "Le onde del cambiamento" suggerisce infatti l'impiego di nuove tecnologie, modelli previsionali e simulazioni avanzate per progettare e governare il futuro della costa con maggiore consapevolezza e sostenibilità.

L'appuntamento rappresenta un'occasione di interesse non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per cittadini, amministratori e appassionati di storia locale, chiamati a riflettere sul delicato rapporto tra sviluppo, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio costiero sanremese.