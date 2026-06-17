Festa del Solstizio d’Estate – Bordighera Alta

Bordighera Alta si prepara ad accogliere, nel giorno del solstizio d’estate, un evento diffuso che intreccia natura, arte, ritualità e comunità.

Una celebrazione lenta, luminosa, un invito a muoversi senza fretta tra vicoli, piazze e soglie aperte, lasciandosi guidare da incontri, gesti e piccole visioni.

La giornata prende avvio alle ore 17 in Piazza del Popolo con una passeggiata al Beodo: un momento di contatto con il paesaggio e di raccolta di erbe e fiori spontanei, da cui nascerà il tradizionale mazzolino di San Giovanni.

In parallelo, le visite guidate accompagnano lo sguardo tra luce, arte e restauro, tra Villa Pompeo Mariani e la chiesa della Maddalena.

Dalle ore 18 il Borgo si apre: le Lucille accolgono all’ingresso della Città Alta e il percorso si diffonde tra laboratori, atelier, arte e pratiche condivise.

Dal tramonto, la sera si raccoglie attorno ai locali del Borgo:

tavole illuminate, gesti lenti, presenze che si incontrano.

Aperitivi e cene a lume di candela accompagnano la notte,

tra sapori che parlano di erbe, di fiori, di stagione.

La luce attraversa piazze e carruggi:

un invito a vestirsi di bianco,

a entrare, insieme, nello stesso respiro.

I laboratori coinvolgono adulti e bambini in gesti semplici e materici: fiori, erbe, piccole creazioni da portare con sé.

Accanto a questi momenti, uno spazio dedicato alla solidarietà: i libri possono essere lasciati, scelti, portati con sé, continuando il loro cammino.

L’arte abita il percorso: pittura, artigianato e ricerca visiva dialogano con il Borgo e con chi lo attraversa.

Tra le vie della Città Alta, le esperienze olistiche e astrologiche aprono spazi di ascolto e consapevolezza, in relazione al tempo del solstizio.

In Via di Mezzo, il Cammino di Luce e Suoni accompagna un attraversare lento,

tra sussurri e parole sospese, che si lasciano incontrare lungo il cammino.

La musica percorre il Borgo con discrezione:

arpa, archi e corde di chitarra, tra presenze diffuse nei vicoli,

disegnano un paesaggio sonoro leggero, continuo.

Il cuore dell’evento si raccoglie nella piazzetta di Porta Sottana:

alle ore 21, La Dimora della Luce, incontro con Benedetta Spada

alle ore 22, Lo Zodiaco e il Solstizio, a cura di Vincenzo Laganà

alle ore 23, Il Rituale della Luce, gran finale dell’evento

Il rituale è il gesto conclusivo:

accogliere la nuova luce,

lasciare andare ciò che si compie,

aprire spazio a ciò che nasce.

La notte si fa soglia.

Il Borgo, un luogo di passaggio e di ritorno.

A cura dell’Associazione A Pria Presiuza di Bordighera Alta con il patrocinio del Comune di Bordighera.