Sanremo: a Palazzo Roverizio un viaggio tra denaro e autostima, le 'Costellazioni Familiari' di Noi4You

Sanremo si prepara ad accogliere una serata dedicata alla crescita personale e alla scoperta dei legami più profondi che influenzano la vita quotidiana. Domani sera alle 21, Palazzo Roverizio ospiterà "Le Costellazioni Familiari – Laboratorio di Autostima", iniziativa promossa da Noi4You, lo sportello di ascolto e aiuto contro la violenza impegnato da anni nel sostegno alle donne e nella diffusione della cultura del benessere e della consapevolezza.

Nella suggestiva cornice di Palazzo Roverizio, in via Escoffier 7 a Sanremo, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso di riflessione dalla Dott.ssa Patrizia Sciolla, psicologa e psicoterapeuta, che guiderà il laboratorio attraverso l'approccio delle costellazioni familiari. «Un viaggio intimo e collettivo alla scoperta dei legami invisibili che ci uniscono al denaro, alle origini e a noi stessi»: è questa la proposta dell'incontro, che metterà al centro il rapporto con il denaro come strumento per comprendere aspetti profondi della propria identità.

Le dinamiche familiari, le eredità emotive e le convinzioni radicate saranno esplorate per comprendere quanto incidano sul modo di vivere l'abbondanza o la mancanza, sul senso di merito e sul delicato equilibrio tra il dare e il ricevere. Il denaro diventerà così una vera e propria chiave di lettura dell'autostima e del valore personale, offrendo ai presenti uno spazio di ascolto e consapevolezza. A rendere ancora più speciale la serata sarà anche un momento dedicato ai sapori del territorio: la degustazione del Moscatello di Taggia della Cantina Luca Calvini, occasione di convivialità che si unirà alla riflessione psicologica e alla scoperta delle eccellenze enologiche locali.

L'appuntamento rappresenta un intreccio virtuoso tra benessere psicologico, cultura e impegno sociale, offrendo alla comunità sanremese un'opportunità di crescita personale in uno dei luoghi più affascinanti della città.