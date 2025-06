Sanremo alza l’asticella: 80% di copertura con eco-isole entro il 2026. Moscato: “Rendiamo ordinario lo straordinario”

Un piano rafforzato, più controlli e l’obiettivo di rendere ordinario ciò che oggi è ancora considerato straordinario. È questa la visione di Ester Moscato, Assessore all’Ambiente, Verde e Floricoltura del Comune di Sanremo, che traccia la linea delle prossime settimane in tema di decoro urbano e gestione dei rifiuti.

Per domani alle 12, infatti è stato convocato un incontro tra l’amministrazione comunale, Amaie Energia e le associazioni del territorio per fare il punto sul piano estivo dedicato ai rifiuti. “È un piano che avevamo già presentato la scorsa estate – spiega Moscato – ma che quest’anno abbiamo rafforzato: sono stati installati cinque nuovi punti ecologici, e gli albergatori si sono dimostrati molto soddisfatti. Al momento il 65% dei gadget per il ritiro differenziato è stato ritirato: all'inizio eravamo partiti da un 45%, quindi ci auguriamo che sempre più cittadini vadano a ritirarli”.

Il piano tiene conto di un momento particolarmente delicato per la città, in cui convivono due sistemi: il ritiro porta a porta e le nuove eco-isole. Un passaggio che ha generato qualche disagio, soprattutto sul fronte degli abbandoni irregolari. Ma proprio per colmare i vuoti nei controlli, l’amministrazione ha previsto una novità: l’arrivo di due agenti ambientali che copriranno le fasce orarie attualmente scoperte per vigilare sul corretto conferimento dei rifiuti. L’iniziativa, già annunciata nei giorni scorsi, rappresenta un tassello fondamentale nella lotta contro il degrado. “Con questo sforzo condiviso speriamo di limitare al massimo i disagi, anche perché gli agenti saranno presenti nei punti più critici della città”, precisa Moscato. L’obiettivo a lungo termine è chiaro: “Entro il 2026 vogliamo arrivare a una copertura dell’80% del territorio con le eco-isole, lasciando il restante 20% al porta a porta”.

Nel frattempo, ogni mese vengono convocati gli amministratori di condominio per un aggiornamento costante, mentre sul fronte della pulizia urbana l’assessora annuncia un’intensificazione dei lavaggi stradali: “Vogliamo che ciò che oggi è considerato un servizio straordinario diventi parte della normalità. Ho chiesto agli uffici di rinnovare l’organizzazione, in modo da rendere questo obiettivo strutturale e duraturo”. Il piano estate 2025 si preannuncia dunque come una strategia integrata, che punta a unire collaborazione tra enti, coinvolgimento dei cittadini e innovazione nel sistema di raccolta. Sanremo si prepara così a una stagione turistica più ordinata e sostenibile.

In proposito si è svolta ieri, in comune a Sanremo, l'assemblea dei sindaci, nel corso della quale si è parlato del progetto esecutivo per la realizzazione di una centrale di trasferenza per i rifiuti, c'è stato modo di parlare anche del tema degli abbandoni, con il presidente di Amaie Energia Sergio Tommasini che ha parlato dell'intenzione di integrare nell'organico due nuovi ispettori ambientali, incaricati di rafforzare il sistema di monitoraggio verso gli abbandoni. Quello del gettare i rifiuti senza un effettivo conferimento è infatti uno dei problemi principali riguardo la spazzatura, che coinvolge tutto il bacino. L'ispettore ambientale ha proprio il compito di controllare che la differenziata venga fatta nella maniera corretta, così da poter segnalare infrazioni e poter così sanzionare i trasgressori.

Una misura che si andrebbe a unire all'iniziativa che il comune di Sanremo ha annunciato nei giorni scorsi, che prevede un potenziamento delle forze impegnate nella sorveglianza, come ha spiegato anche l'assessore all'ambiente Ester Moscato presente all'assemblea: "Noi abbiamo deciso di appoggiarci a questa società privata, che possa andare ad affiancare i Ranger, che pur lavorando con grande dedizione non riescono a coprire con la sorveglianza in tutte le fasce orarie (anche perché si tratta di un corpo volontario). Ora sarà una prova di sei mesi, di cui valuteremo l'operato. Col loro contributo saremo dotati di grandi mezzi come foto trappole, droni e altro ancora. Sappiamo che in altri posti hanno avuto molto successo e vedremo come andrà il loro affiancamento ai Ranger e ai vigili".

Si tratta di un piano i cui risultati verranno valutati nei prossimi mesi e che, se dovesse dare buoni risultati, potrebbe essere d'ispirazione anche per gli altri Comuni.