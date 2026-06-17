Casinò di Sanremo, estate di show al Roof Garden: il 27 giugno arriva Gabriele Cirilli, serata già sold out

Dopo il successo dei primi appuntamenti del calendario eventi del Casinò di Sanremo, il prossimo grande protagonista del Roof Garden sarà Gabriele Cirilli, atteso sabato 27 giugno per una serata all’insegna della comicità e dell’intrattenimento. Lo spettacolo è già sold out, ma resta aperta una lista d’attesa per chi desidera partecipare alla formula cena + spettacolo, al costo di 120 euro a persona. Cirilli porterà sul palco i personaggi che lo hanno reso celebre al grande pubblico, da Zelig a Tale e Quale Show, passando per il cinema e la fiction. Un vero ciclone di risate, capace di coinvolgere il pubblico con la sua energia travolgente.

Il calendario estivo del Roof Garden

Il programma proseguirà con altri appuntamenti di richiamo nazionale:

Sabato 18 luglio – Gemelli di Guidonia, trio formato da Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, protagonisti di uno show tra musica, comicità e varietà.

Venerdì 14 agosto – Baluba Shake con “The Sixties Night”, omaggio alle atmosfere e ai grandi successi degli anni Sessanta.

Sabato 5 settembre – “Battle of the Sexes – Comedy Night”, sfida comica tra uomini e donne con Davide Paniate, Andrea Di Marco, Gianmarco Pozzoli, Maria Pia Timo, Alessandra Faiella e Simonetta Guarino.

“Il nuovo calendario di eventi al Roof Garden rappresenta un tassello dell’offerta turistica di Sanremo per la stagione 2026. La proposta della Casa da Gioco conferma la nostra vocazione all’accoglienza e al glamour. Il successo degli appuntamenti dimostra che esiste una forte domanda di eventi di qualità, capaci di creare un perfetto connubio tra eleganza e divertimento”, afferma l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni. “Il programma primaverile ed estivo ha come punto di forza la presenza di grandi protagonisti nazionali e spettacoli pensati per la clientela della Casa da Gioco. Dalla musica internazionale alla comicità, abbiamo scelto eventi diversi tra loro per soddisfare le aspettative dei nostri ospiti, al centro di ogni politica dell’intrattenimento”, sottolinea il presidente e amministratore delegato del Casinò Giuseppe Di Meco, insieme ai consiglieri Sonia Balestra e Mauro Menozzi.

Calendario eventi fino a settembre

27 giugno - Gabriele Cirilli

18 luglio - Gemelli di Guidonia

14 agosto - Baluba Shake

5 settembre - Battle of the Sexes – Comedy Night

Info e prenotazioni: 388-2448828 - Sito: www.casinosanremo.it.