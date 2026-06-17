Sanremo, urbanistica ed edilizia tra sfide storiche e nuove normative: domani il seminario al Casinò

Domani (giovedì 18 giugno), al Teatro del Casinò, si svolgerà l'incontro di studio e approfondimento dedicato al tema “Questioni vecchie e nuove in materia urbanistico-edilizia”.

Organizzato dal Comune di Sanremo in collaborazione con ANCI Liguria, Università di Genova e Casinò, il seminario si propone come un momento di alta formazione e confronto su tematiche di stretta attualità, che spaziano dalla rigenerazione urbana alle ultime novità legislative e giurisprudenziali in ambito edilizio.

I lavori inizieranno alle 9:15 con i saluti delle autorità a cui faranno seguito gli interventi dei relatori, come da locandina allegata.

L’incontro vale come credito formativo per l’Ordine degli Avvocati, degli Ingegneri e degli Architetti.

Interverrà il sindaco Alessandro Mager.