Bordighera, Raffaella Ranise apre la stagione estiva del "Festival delle ragazze" (Foto e video)

Raffaella Ranise apre la stagione estiva della rassegna dedicata alla letteratura al femminile organizzata dall’associazione culturale "Il Festival delle Ragazze" a Bordighera. La scrittrice imperiese ha presentato il suo ultimo libro "Le ultime imperatrici" al pubblico presente nella suggestiva cornice dell’ex chiesa Anglicana.

A guidare l'incontro e a dialogare con l'autrice è stata la giornalista e scrittrice Raffaella Fenoglio. "Con la precisione e la grande padronanza dell’argomento che la contraddistinguono, e perfettamente affiancata da Raffaella Fenoglio, l'autrice ha presentato il suo libro 'Le ultime imperatrici', edito da Marsilio, incantando il pubblico presente che ha seguito l'incontro con grandissimo interesse" - fa sapere l'associazione culturale 'Il Festival delle Ragazze' che proprio in questi giorni festeggia i suoi primi due anni di attività.

"La rassegna proseguirà sempre all’ex chiesa Anglicana con Cristina Rava, Eleonora Frida Mino, Erica Cassano e Margherita Oggero" - svelano le organizzatrici - "Tutti gli incontri continueranno a mettere al centro la grande letteratura al femminile".