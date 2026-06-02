Ventimiglia celebra la Festa degli Alberi - “Memorial Italo Benedusi” (Foto)

Ventimiglia celebra la Festa degli Alberi - “Memorial Italo Benedusi”. L'appuntamento sarà venerdì 5 giugno nel parco verde degli alpini ventimigliesi di Sant'Antunin a Trucco.

Nel corso dell'evento, proposto dagli alpini della città di confine con il patrocinio del Comune e che inizialmente era previsto per venerdì 15 maggio, verrà, inoltre, dedicato un cipresso alla memoria dell'alpino e benefattore Andrea Carminati. "Il programma prevede alle 9.15 la sfilata nel 'Viale del Ricordo' e l'alzabandiera al Monumento degli alpini mentre alle 9.30 un cipresso verrà dedicato alla memoria di Andrea Carminati, alpino e benefattore" - ricorda Dario Canavese del gruppo Ten. Beppe Cumina di Ventimiglia dell'associazione nazionale alpini sezione di Imperia - "Vi sarà poi la piantumazione degli ulivi con benedizione da parte di don Rito Alvarez. Ogni pianta sarà contrassegnata da una targa con la data e l'indicazione della 5a, classe dell'istituto di Santa Marta".

"La mattinata proseguirà, alle 10, con una lezione sugli ulivi del tenente Andrea Allavena, alle 10.45 con una colazione del Buffet della Stazione per i piccoli ospiti e alle 11 con uno spettacolo di giocoleria e bolle di sapone giganti di Erika mentre alle 12 verrà servito il pranzo a cura dello chef Sergio. Alle 13, invece, verrà distribuito il gelato, offerto dal bar Canada. Alle 14 verrà proposto un torneo medievale di tiro con mini balestre organizzato dai Balestrieri di Ventimiglia fino alle 16 quando in bambini torneranno a Porra per il rientro a casa".