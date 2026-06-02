Musica, food e beverage: folla di persone a Vallecrosia al Mare per 'Remember 90' (Foto e video)

Folla di persone a Vallecrosia al Mare per 'Remember 90. The show'. E' stata un successo la prima serata dei due giorni di festa, musica, spettacolo, food e beverage previsti in piazza dell'ex mercato dei fiori.

Il viaggio musicale negli anni ‘90, che per la prima volta è sbarcato in provincia di Imperia, ha attirato famiglie, ragazzi, adulti, cittadini e turisti che hanno cantato, ballato e si sono divertiti fino all'una di notte. Inoltre, i numerosi presenti hanno potuto anche assaggiare eccellenze locali e prelibatezze nei vari stand allestiti in piazza, che, per l'occasione, si è trasformata in un vero e proprio villaggio del gusto grazie al CIV di Vallecrosia al Mare. L'evento si è svolto in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale, della Ponente emergenza protezione civile di Vallecrosia al Mare, degli steward e della Croce Azzurra Misericordia.

Il secondo appuntamento sarà questa sera, il 2 giugno, dalle 21.30 con la 'Dance Tarantella', dove la tradizione del Sud incontrerà le sonorità moderne per la prima volta in Liguria. La festa folk elettronica sarà, inoltre, animata dai ballerini dell'Urban Theory School e da dj, uno pre e uno post serata.