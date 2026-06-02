Festa della Repubblica: l’Italia celebra 80 anni di democrazia. Gli appuntamenti in provincia di Imperia

Ottant'anni di Repubblica, ottant'anni di democrazia, libertà e partecipazione. Il 2 giugno 2026 l'Italia celebra l'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, una ricorrenza che assume un significato particolarmente importante nel percorso storico e civile del nostro Paese. Fu infatti il 2 giugno 1946 che gli italiani furono chiamati alle urne per scegliere, attraverso un referendum istituzionale, tra Monarchia e Repubblica. Per la prima volta nella storia nazionale votarono anche le donne, segnando una svolta fondamentale nel cammino democratico dell'Italia. Con oltre 12 milioni di voti favorevoli, la Repubblica prevalse sulla Monarchia e il 18 giugno 1946 la Corte di Cassazione proclamò ufficialmente i risultati. Pochi mesi dopo, il 1° gennaio 1948, entrò in vigore la Costituzione Italiana, ancora oggi fondamento della vita democratica del Paese. A ottant'anni da quella scelta storica, le celebrazioni rappresentano un'occasione per ricordare i valori di libertà, solidarietà e partecipazione che hanno guidato la ricostruzione dell'Italia nel dopoguerra e continuano a rappresentare il punto di riferimento delle istituzioni repubblicane.

Sanremo

In occasione della Festa della Repubblica, il Comune di Sanremo ha predisposto un ricco programma di iniziative. Le celebrazioni inizieranno alle ore 8.30 al Monumento ai Caduti di corso Mombello con l'alzabandiera. Nel pomeriggio, alle ore 15, si terrà la deposizione della corona d'alloro e la benedizione con l'accompagnamento della Banda Musicale Città di Sanremo e gli onori ai Caduti. Alle 15.30, presso il Teatro dell'Opera del Casinò, si svolgerà la celebrazione ufficiale con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e gli interventi delle autorità. A seguire, alle ore 16, nell'ambito dei Martedì Letterari, sarà presentato il volume "Viva il Re! Viva la Repubblica! 2 giugno 1946. La storia e le storie di un voto", pubblicato da Mondadori e curato dal professor Alfonso Celotto e dall'avvocato Giulia Guerrini. Il libro ripercorre il referendum del 1946 attraverso testimonianze dirette, analisi storiche e approfondimenti sui complessi passaggi politici e giuridici che accompagnarono la nascita della Repubblica. La giornata si concluderà alle 16.45 con il tradizionale concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal maestro Gudni Emilsson, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, e alle 19 con l'ammainabandiera presso il Monumento ai Caduti.

Ventimiglia

Anche Ventimiglia celebrerà l'80° anniversario della Repubblica Italiana con una cerimonia in programma alle ore 15 presso i Giardini Pubblici Tommaso Reggio.Il pr ogramma prevede gli onori alla bandiera, il ricordo dei Caduti, l'orazione del sindaco e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, in un momento di raccoglimento e riflessione aperto alla cittadinanza.

Imperia

Il capoluogo si prepara a una giornata particolarmente significativa con una serie di appuntamenti istituzionali e commemorativi.Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 9.30 in piazza della Vittoria con la deposizione di una corona d'alloro al Monumento ai Caduti alla presenza del Prefetto Antonio Giaccari, del sindaco e presidente della Provincia Claudio Scajola e del comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Simone Martano. Alle 10, a Calata Cuneo, si terrà la cerimonia ufficiale della Festa della Repubblica con la rassegna dei reparti schierati, l'alzabandiera solenne, la lettura del messaggio del Capo dello Stato e il saluto istituzionale del Prefetto. Particolare rilievo assumerà il conferimento delle onorificenze "Al Merito della Repubblica Italiana" a cittadini distintisi per il loro impegno civile, sociale e professionale, oltre alla consegna di una Medaglia d'Oro Vittima del Terrorismo. Ad accompagnare la cerimonia sarà la Fanfara Alpina di Colle di Nava. Le celebrazioni proseguiranno alle ore 18.30 presso Banchina Aicardi con l'esibizione dell'Orchestra Borghetto San Nicolò della Città di Bordighera, offrendo alla cittadinanza un momento musicale e di condivisione.

Un anniversario che guarda al futuro

L'80° anniversario della Repubblica non rappresenta soltanto una ricorrenza storica, ma anche un'occasione per riflettere sul valore della partecipazione democratica e sul ruolo delle istituzioni nella società contemporanea. Le celebrazioni in programma in tutta la provincia di Imperia intendono proprio mantenere viva la memoria di quella scelta compiuta dagli italiani nel 1946, che ha segnato l'inizio di una nuova stagione di libertà, diritti e responsabilità civica. Ottant'anni dopo, il 2 giugno continua a essere il simbolo di un Paese che riconosce nella democrazia e nella Costituzione i propri valori fondanti.