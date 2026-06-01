Grande successo per “Il Giorno delle Mura”: oltre cento partecipanti alla scoperta della Pigna di Sanremo (Foto)

Grande partecipazione e vivo entusiasmo per “Il Giorno delle Mura”, manifestazione internazionale promossa domenica 31 maggio dalla Fondazione Internazionale Città Murate Lions, che ha avuto come protagonista la Pigna di Sanremo, uno dei centri storici più affascinanti e ricchi di storia della Liguria. L'iniziativa, organizzata dai Lions Club Sanremo Host, Sanremo Matutia, Ufficiali d'Italia Alpi Marittime e Lions Club Ventimiglia, ha visto la partecipazione di circa un centinaio di persone, tra soci Lions, cittadini, turisti e numerosi sanremesi desiderosi di conoscere più a fondo la storia e le tradizioni del borgo antico. L'organizzazione dell'evento è stata coordinata con professionalità, competenza e autentico spirito lionistico da Liria Aprosio, Vicepresidente Internazionale delle Città Murate Lions e socia del Lions Club Ventimiglia, instancabile promotrice del progetto e punto di riferimento per l'intera manifestazione. A collaborare con lei come referenti dei club coinvolti sono stati Roberto Pecchinino per il Lions Club Sanremo Host, Rosangela Bracco per il Lions Club Sanremo Matutia e Sergio Pallanca per il Lions Club Ufficiali d’Italia.

Ad aprire la manifestazione è stata la Vicepresidente Internazionale delle Città Murate Lions, Liria Aprosio, che ha portato il saluto della Fondazione Internazionale Città Murate Lions e illustrato ai partecipanti il significato dell'iniziativa, organizzando successivamente le quattro squadre che hanno seguito le guide lungo il percorso della Pigna. Sono quindi intervenuti il Presidente Incoming del Lions Club Sanremo Host, Emanuele Frattarola, la Presidente Incoming del Lions Club Sanremo Matutia Rosangela Bracco e la Presidente del Lions Club Ventimiglia, Cristina Silvestri, che hanno ringraziato i partecipanti e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento. Fondamentale anche il contributo della Prof.ssa Anna Blangietti, una delle principali artefici della giornata, che insieme a Silvia Semeria, Anna Viscardi e Sergio Pallanca hanno guidato i partecipanti lungo il percorso storico alla scoperta della Pigna, illustrandone le origini, le mura medievali, le antiche porte di accesso, gli archi di rinforzo e gli angoli più caratteristici del centro storico. Il percorso, dal titolo “A spasso tra le mura”, ha permesso di riscoprire le tracce delle tre antiche cerchie murarie di Sanremo e numerosi particolari spesso sconosciuti anche agli stessi residenti.

La visita è partita dalla più antica porta di accesso della città, Porta Santo Stefano, dove era collocato il primo stemma di Sanremo. Il gruppo ha quindi raggiunto Piazza dei Dolori, antico centro amministrativo della città, con il Palazzo del Governatore e i suoi affreschi araldici, la fontana, l'Oratorio di San Sebastiano. Il percorso è proseguito lungo Via Palma, una delle vie più significative della Pigna, caratterizzata dalla presenza di importanti palazzi nobiliari, tra cui Palazzo Manara, e da numerose abitazioni storiche impreziosite da sovrapporta in ardesia con bassorilievi raffiguranti stemmi e iniziali delle antiche famiglie proprietarie. Grande interesse ha suscitato anche la casa che ospitò il Papa durante il suo soggiorno a Sanremo. I partecipanti hanno proseguito sino alla Porta Sottana, con il suo sistema di doppia difesa esterna e la vista sulla Torre di Ponente. La passeggiata è proseguita verso la Chiesa di San Giuseppe, la porta della terza cerchia muraria, la fontana e l'antico lavatoio, Via dei Mille con i caratteristici archi di controspinta e le sue antiche "bitéghe" (la via Matteotti dell'epoca), fino a raggiungere Piazza Cisterna con la sua storica vasca, il percorso dell'acqua e l'ingegno nel dotarla di un decantatore.

Particolarmente apprezzata è stata la sosta presso Palazzo Andrei, dove una residente ha gentilmente consentito ai visitatori di accedere ad alcuni ambienti interni, permettendo loro di ammirare da vicino elementi architettonici di grande interesse, tra cui una caratteristica colonna che ha suscitato molta curiosità. Il percorso è quindi proseguito verso Piazza del Capitolo, antica sede del governo cittadino, del tribunale e delle carceri, per arrivare poi in Piazza San Costanzo, dove si è svolto un piacevole momento di intrattenimento. Qui il pubblico ha particolarmente apprezzato l'esibizione del gruppo teatrale sanremasco “I Curagiuusi”, che ha saputo coinvolgere i presenti con simpatia, tradizione e autentico spirito locale, offrendo una rappresentazione molto apprezzata. A dare ulteriore prestigio alla manifestazione è stata la presenza del poeta e artista Roberto Crespi, che con il suo sax ha accompagnato alcuni momenti della giornata creando un'atmosfera particolarmente suggestiva. La passeggiata si è conclusa attraversando Porta Candelieri e il tratto delle mura di via Romolo Moreno, con la visita alla storica seicentesca Fontanassa, per poi fare ritorno in Piazza Cassini. Tra i partecipanti si è notata la presenza dell'ex Sindaco Davide Oddo, a testimonianza dell'interesse che l'iniziativa ha suscitato nella comunità cittadina.

Molte le persone che hanno confessato di non essere mai entrati prima nella Pigna, pur essendo sanremesi, mentre alcuni abitanti del borgo hanno voluto contribuire personalmente raccontando episodi e testimonianze della vita quotidiana all'interno del quartiere, rendendo ancora più autentica e coinvolgente l'esperienza. La giornata si è conclusa presso la nuova sala incontri di Piazza Cassini 10, dove è stato offerto un rinfresco a tutti i presenti. In quell'occasione hanno preso nuovamente la parola il Vicepresidente Internazionale Liria Aprosio, la Presidente della IV Circoscrizione Marina Rulfi e ha concluso il Governatore del Distretto Lions 108 Ia3 Mauro Imbrenda, che hanno ringraziato tutti i partecipanti, le guide, i volontari e quanti hanno collaborato alla riuscita dell'evento. Ricordiamo i soci Lions presenti: Cristina Sivestri, Paolo Dalino e Marina Contrò del Lions Club Ventimiglia, Sergio Pallanca e Salvatore Marino per gli Ufficiali d'Italia Alpi Marittime, Pierangela Imperiale e Patrizia Regis del Lions Club Arma e Taggia, oltre a Rosangela Bracco, Sara D'Amico, Maria Grazia Tacchi, Stefano Bianchi, Patrizia Carli e Maria Luisa Ballestra del Lions Club Sanremo Matutia, Emanuele Frattarola, Anna Blangetti e Roberto Pecchinino del Lions Club Sanremo host.

La manifestazione ha registrato anche un importante risultato solidale: grazie alle offerte libere raccolte durante la giornata sono stati raccolti 430 euro, che saranno destinati ad interventi di valorizzazione e restauro di un affresco, o targa o recupero di oggetto storico o pulizia di targhe segnaletiche o altri manufatti del centro storico, che saranno indicati in collaborazione con il Sindaco di Sanremo avv. Alessandro Mager e l'Assessore alla Cultura del Comune di Sanremo avv. Enza Dedali. Una giornata che ha saputo unire cultura, storia, partecipazione e solidarietà, confermando ancora una volta il valore del progetto internazionale delle Città Murate Lions e l'importanza di riscoprire e valorizzare il patrimonio storico della città di Sanremo.