Tre giorni di eventi, musica e formazione: la rassegna corale nazionale Erio Tripodi anima Vallecrosia al Mare (Foto)

Tre giorni di eventi e formazione. Vallecrosia al Mare, nel fine settimana, ha ospitato la rassegna corale nazionale Erio Tripodi organizzata dalla Fondazione Erio Tripodi – Museo della Canzone in collaborazione e con il patrocinio del comune di Vallecrosia al Mare e di CLAss_Liguriacanta – Cori Liguri Associati.

Autorità civili e religiose hanno presenziato al concerto inaugurale dell'ottava edizione a cura di Heliseb Ensemble, sotto la direzione di Lorenzo Renosi, andato in scena venerdì sera all'istituto Sant'Anna, al concerto di gala con il Coro Giovanile "With Us" di Roma che si è esibito, sabato sera, sotto la guida di Camilla Di Lorenzo proponendo un variegato repertorio e domenica pomeriggio al concerto finale che ha visto l'esibizione di brani studiati e preparati dai bambini e dai ragazzi dei cori iscritti canteranno durante i laboratori proposti nei tre giorni.

"Un appuntamento che conferma il proprio valore culturale e musicale, richiamando coristi, docenti e appassionati da diverse realtà del panorama corale italiano. Una tre giorni interamente dedicata alla musica, alla formazione e alla condivisione, nel segno dell’eredità culturale lasciata da Erio Tripodi e della passione per il canto corale che continua a coinvolgere giovani e adulti" - dice l'Amministrazione Perri - "Un sentito ringraziamento va alla famiglia Tripodi per l’impegno e la dedizione con cui porta avanti questa importante manifestazione e, in particolare, a Lorenzo Renosi, direttore artistico dell’iniziativa, per il lavoro svolto nella valorizzazione della cultura corale e nella promozione di un evento che arricchisce il nostro territorio".