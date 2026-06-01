A Perinaldo prende il via “Seconda stella a destra”: un’estate di libri, incontri e cultura nel borgo delle stelle

Si apre a Perinaldo l’attesissima rassegna letteraria: “Seconda stella a destra libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo” che si snoderà per tutta l’estate e porterà nel ridente e attivissimo comune tanti autorevoli scrittori e saggisti in una galleria culturale tra le più seguite.

Venerdì 5 giugno alle ore 17.30 nella sala Incontri della Biblioteca Civica Manuela Sain, nel centenario della nascita di Marilyn, presenta la sua prima opera:” Ultima chiamata dalla Casa Bianca”. Partecipa Mauro Mazza. Dialoga con l’autrice Marzia Taruffi, presidente dell’Associazione Esprit Sanremo Perinaldo e de la Cote.

«Diamo il benvenuto alla scrittrice Manuela Sain che ha accolto l’invito a inserire la sua opera prima nella nostra rassegna. E’ un inizio prestigioso che continuerà con tanti autori, con cui condivideremo un’estate dedicata anche alla cultura, oltre alla musica, al teatro e alla convivialità. Invitiamo tutti a Perinaldo», dice il Sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi.

Un viaggio tra realtà e fantasia nella vita di Marilyn Monroe, una delle dive di Hollywood più amate di sempre che, grazie alle sue incursioni notturne nei sogni dell’autrice, fa rivivere le tappe della sua esistenza travagliata e a tratti scintillante. Gloria Steinem una volta disse: “La cosa più tragica è che il tempo, lo sforzo, l’ossessione dedicati a spiegare la morte di Marilyn hanno fatto ben poco per spiegarne la vita”. Questo romanzo, al contrario, mette in luce la storia di una bimba sperduta e abbandonata, che riuscirà ad arrivare in cima all’Olimpo hollywoodiano, ma anche l’inferno della sua esistenza, devastata da pesanti fallimenti emotivi e personali, fino alla notte che mise fine, troppo presto, ai suoi giorni. Ma questo libro ha il merito anche di accendere un faro su un mondo dove non esisteva ancora il rispetto della donna e della sua sfera sessuale, e nel quale la mercificazione del sesso era all’ordine del giorno, senza troppi complimenti. Il tutto, sullo sfondo di interessi politici e legami affaristico-mafiosi che, insieme con ambizioni di grandezza e sogni di gloria, hanno caratterizzato – e per molti versi reso emblematica – l’America Kennediana nella seconda metà del secolo scorso.

Manuela Sain a sua passione per le arti e la creatività le ha regalato il desiderio incessante di cimentarsi in diverse discipline. Ritrattista iperrealista-pop, ha riscosso notevole successo a livello nazionale e internazionale con mostre dedicate al cinema e ai suoi interpreti. Scrittrice di numerosi racconti e saggi legati al mondo dell’arte pittorica, della fotografia artistica, del cinema e anche della cucina creativa, pubblica nel 2016 Ciak si cena, volume dedicato al visual-food in chiave cinematografica (Premio Firenze). La fantasia e la voglia di sperimentare tengono vivo il “fuoco sacro” che da sempre l’accompagna e la spinge verso nuove avventure editoriali e non solo. Ultima chiamata dalla Casa Bianca è il suo primo romanzo.



