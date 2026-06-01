Da Dolceacqua a Monaco a piedi, riuscita la 'Marche du jumelage'. Gazzola: "Quest'anno abbiamo scelto un percorso diverso" (Foto)

Da Dolceacqua a Monaco a piedi. E' stata recuperata ieri la "Marche du jumelage", la passeggiata simbolica per rimarcare il legame che unisce le due comunità, inizialmente prevista il 10 maggio ma rinviata a causa del maltempo. L'evento è stato, infatti, proposto nell'ambito del gemellaggio tra i due comuni, ufficializzato il 3 novembre 2023.

I partecipanti, portati in autobus a Dolceacqua, sono partiti dal Borgo dei Doria e sono giunti, a piedi, a Monaco, superando diverse tappe e pause durante tutta la giornata, scortati dalla Protezione civile e dall'associazione nazionale carabinieri di Ventimiglia. "Grazie a tutti per la partecipazione e per la piacevole compagnia" - commenta il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola - "Quest'anno abbiamo scelto un percorso diverso rispetto agli anni precedenti ma altrettanto piacevole e divertente. Come sempre, l'impegno e la dedizione sono stati ampiamente ripagati dai risultati ottenuti e dai meravigliosi momenti condivisi".

"Un ringraziamento speciale a Jacques per la sua amicizia, il suo costante supporto alla nostra comunità e i numerosi eventi che riusciamo a organizzare grazie alla sua collaborazione e al suo incoraggiamento" - sottolinea Gazzola - "Ora ci prendiamo una breve pausa ma abbiamo già in programma di ritrovarci a settembre per nuovi progetti e altre occasioni per stare insieme. A presto e grazie ancora a tutti!"