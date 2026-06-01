Cambio in vista per la prossima edizione del Festival di Sanremo: la quarta serata potrebbe diventare la nuova selezione italiana

Tra le ipotesi che stanno circolando nelle ultime settimane sul futuro del Festival di Sanremo ce n’è una destinata a far discutere appassionati e addetti ai lavori. Secondo quanto riportato da Dagospia, il settore musicale italiano starebbe valutando un nuovo sistema per individuare il rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest, sganciando la scelta dalla vittoria finale del Festival.

L’idea allo studio prevederebbe una profonda revisione del meccanismo attuale. La tradizionale quarta serata, dedicata alle cover e ai duetti, verrebbe trasformata in una vera e propria “Eurovision Night”, con una classifica autonoma e un vincitore destinato a conquistare il diritto di rappresentare il nostro Paese nella competizione europea. Se la proposta dovesse concretizzarsi, Sanremo si ritroverebbe ad assegnare due riconoscimenti distinti: da una parte il vincitore del Festival della Canzone Italiana, dall’altra il vincitore della serata speciale dedicata all’Eurovision.

Attualmente il regolamento è molto più lineare. Il primo classificato a Sanremo ottiene infatti la precedenza per partecipare all’Eurovision. Solo in caso di rinuncia, la possibilità passa agli artisti successivi in graduatoria, seguendo l’ordine della classifica e le disponibilità ufficialmente comunicate. Un sistema che negli anni ha garantito chiarezza e continuità, contribuendo anche agli eccellenti risultati ottenuti dall’Italia sul palcoscenico europeo. Grazie alle recenti performance dei propri rappresentanti, il nostro Paese ha costruito una lunga serie di piazzamenti di prestigio, collezionando numerose presenze nelle prime posizioni e la vittoria dei Måneskin nel 2021.

La possibile novità suscita però interrogativi. La quarta serata è ormai uno degli appuntamenti più seguiti dell’intero Festival, capace di registrare ascolti record e di attirare grande attenzione mediatica. Proprio per questo motivo alcuni osservatori si chiedono se sia corretto attribuire un peso decisivo a una serata caratterizzata da esibizioni speciali e preparate appositamente per l’occasione, piuttosto che alle performance inedite che compongono la competizione principale. Il dibattito resta aperto e, al momento, si tratta soltanto di indiscrezioni. Tuttavia, qualora la proposta dovesse trovare conferma, si tratterebbe di una delle trasformazioni più significative nella storia recente del Festival di Sanremo e nel rapporto che da anni lega la manifestazione italiana all’Eurovision Song Contest.