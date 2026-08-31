SuperKaraoke porta Ventimiglia su Canale 5: tre serate con Michelle Hunziker, attese fino a 10mila persone a sera

Ventimiglia si prepara ad accogliere tra le 5mila e le 10mila persone a sera per “SuperKaraoke”, il grande evento televisivo targato Mediaset che dal 3 al 5 settembre trasformerà il Belvedere del Resentello in un palcoscenico nazionale. Tre serate condotte da Michelle Hunziker, con alcuni dei nomi più conosciuti della musica italiana, che verranno registrate nella città di confine per poi andare in onda su Canale 5 a partire da martedì 8 settembre. L’evento è stato presentato oggi, lunedì 31 agosto, nella sede della Regione Liguria. Sul palco si alterneranno Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi.

Numeri importanti anche sul fronte televisivo. La precedente edizione, realizzata a Ferrara, aveva registrato una media del 19,4% di share, con oltre 2 milioni di spettatori, 7,6 milioni di contatti e una copertura complessiva di 11,2 milioni di persone. A questi si aggiungerà la promozione crossmediale prevista attraverso i canali social, digital e radio del gruppo Mediaset. Per Ventimiglia l’obiettivo è trasformare l’appuntamento televisivo anche in una grande occasione turistica ed economica. Le prime ricadute sarebbero già visibili sulle strutture ricettive della città e dei comuni vicini. “Ventimiglia se lo merita, perché per troppi anni è stata alla ribalta delle cronache per brutti fatti e con una connotazione negativa legata al suo essere città di confine. Questa volta invertiamo la rotta e abbiamo un’immagine positiva grazie a SuperKaraoke”, ha sottolineato il sindaco Flavio Di Muro. Una manifestazione che, secondo il primo cittadino, significa “indotto economico per le maestranze, per il commercio e soprattutto una grande vetrina grazie a Mediaset e Canale 5”.

Le previsioni sono di 5mila-10mila presenze per ciascuna serata, anche se una stima precisa sarà possibile soltanto a evento iniziato. “C’è una campagna di comunicazione a livello nazionale - ha spiegato Di Muro -. Affrontiamo questo impegno con nuovi parcheggi, una logistica rafforzata e un treno speciale che consentirà a tanti liguri, in particolare dal Ponente, di raggiungere Ventimiglia. Ci faremo trovare pronti”.

Il presidente della Regione Marco Bucci ha parlato di una grande opportunità per l’intero territorio. “Essere riusciti ad attrarre in Liguria una produzione televisiva di questa importanza è un segnale della capacità del nostro territorio di proporsi come sede di grandi eventi. Per tre serate Ventimiglia e la Liguria avranno una vetrina di grande rilievo su Canale 5, con un’occasione straordinaria per far conoscere a un pubblico vastissimo il nostro territorio”. “Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto grazie al lavoro congiunto tra Regione, Comune di Ventimiglia e Mediaset - ha aggiunto Bucci -: vogliamo continuare a cogliere e ricercare occasioni come questa, capaci di affiancarsi ai grandi appuntamenti che già fanno della Liguria un territorio protagonista a livello nazionale e internazionale”.

L’arrivo di SuperKaraoke viene letto dalla Regione anche come il coronamento di una stagione turistica che, secondo i primi dati, continua a crescere. “Abbiamo superato i 12 milioni di presenze nei primi sette mesi dell’anno, superando anche il dato dello scorso anno, quando nello stesso periodo eravamo a poco più di 11 milioni”, ha spiegato l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.

Un primo quadro che dovrà comunque essere consolidato con i dati dei prossimi mesi. “Per lavorare sui numeri in maniera corretta dovremo aspettare la fine di settembre e avere un quadro reale della stagione - ha precisato Lombardi -. Ma ci risultano già notevoli presenze nelle strutture ricettive, non soltanto di Ventimiglia ma anche delle città limitrofe, e ci aspettiamo un grandissimo evento a coronamento di una stagione molto positiva”. “SuperKaraoke arriva al termine di un’estate che ha confermato ancora una volta la forte attrattività turistica della Liguria – ha aggiunto Lombardi –. Le tre serate televisive rappresentano un’ulteriore occasione per raccontare il nostro territorio a un pubblico nazionale, coniugando spettacolo, promozione e visibilità”.

Soddisfazione anche dall’assessore regionale ai Grandi Eventi Alessandro Piana, che ha sottolineato la rapidità con cui Regione e Comune sono riusciti a costruire l’appuntamento. “Non è la prima volta che Mediaset tiene in considerazione la Liguria per eventi di questo livello. In pochissimi giorni è stata messa insieme una macchina organizzativa importantissima - ha spiegato Piana -. Porteremo nelle case di milioni di italiani uno degli eventi più conosciuti a livello nazionale, legato a un format, quello del karaoke, che ha fatto cantare intere generazioni”. “Con Michelle Hunziker e ospiti di rilievo nazionale e internazionale ci aspettiamo ascolti molto alti - ha aggiunto -. È un’altra grande occasione per far conoscere il nostro territorio, dopo un’estate che ancora una volta ha visto milioni di turisti scegliere la Liguria”.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla mobilità, con il potenziamento dei collegamenti ferroviari per consentire al pubblico di lasciare Ventimiglia al termine degli spettacoli. Nelle notti tra il 3 e il 4, il 4 e il 5 e il 5 e il 6 settembre partirà da Ventimiglia alle 00.30 un treno straordinario diretto a Savona, con tutte le fermate lungo il percorso. Sarà utilizzato un Rock in doppia composizione, con 1.200 posti a sedere e una capacità complessiva di circa 2.400 passeggeri. Nelle notti del 4 e 5 settembre saranno inoltre effettuate in via straordinaria tutte le fermate del treno 12283, con partenza da Ventimiglia alle 23.45 e arrivo a Savona. In questo caso il convoglio sarà un Rock in singola composizione, con 600 posti a sedere e una capacità complessiva di circa 1.200 persone.

“Abbiamo voluto accompagnare questo importante evento con un potenziamento dei collegamenti ferroviari - ha spiegato l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Abbiamo accolto la richiesta del Comune, attivandoci subito con Trenitalia e RFI per facilitare il deflusso del pubblico al termine delle tre serate. Offrire collegamenti straordinari significa garantire un’alternativa all’auto e rendere l’evento più facilmente raggiungibile”.

Nel corso del 2026 la Regione ha già sostenuto dieci eventi strategici attraverso l’attivazione di treni straordinari. Altri tre sono previsti nei prossimi mesi, ai quali si aggiungeranno quattro treni storici in autunno, per un totale di 17 appuntamenti inseriti nella programmazione regionale. Per tre giorni, dunque, Ventimiglia proverà a cambiare decisamente prospettiva: da città di frontiera troppo spesso raccontata attraverso le criticità del confine a grande palcoscenico televisivo, con migliaia di persone attese e le telecamere di Canale 5 puntate sul Ponente ligure.