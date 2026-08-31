'Super Karaoke' a Ventimiglia, i preparativi creano disagi in città (Foto)

I preparativi in vista dei tre giorni di 'Super Karaoke' a Ventimiglia, in programma il 3, il 4 e il 5 settembre al Resentello, creano disagi in città.

Non sono state accolte favorevolmente da alcuni residenti le misure adottate per la realizzazione in totale sicurezza del palco, come l'inversione del senso di marcia nel tratto di via Veneto compreso tra via Chiappori e via Giovanni XXIII, i percorsi alternativi per i pedoni, il divieto di accesso e di sosta sulla passeggiata Oberdan, gli spostamenti dei cassonetti della raccolta differenziata o i divieti di transito e sosta in Passeggiata Oberdan e in via Chiappori, nel tratto compreso tra Passeggiata Oberdan e via Vittorio Veneto, anche ai possessori di garage e posti auto privati, durante le tre serate. "Ci sentiamo in trappola. Hanno chiuso le strade e il parcheggio dell'ex Gil e così non troviamo parcheggio" - dicono alcuni residenti - "Hanno cambiato il senso di marcia in via Veneto e più volte si è rischiato l'incidente. I pedoni ora transitano tra i palazzi, in una via piena di buche e soprattutto buia alla sera. Tutte queste modifiche per un evento e intanto la città è sempre più sporca".

Disagi sono stati riscontrati anche durante il mercato settimanale del venerdì. "Il parcheggio sterrato sul lungomare era chiuso e così i pedoni non potevano raggiungere facilmente le bancarelle sulla passeggiata" - lamentano alcuni ambulanti - "Il mercato è stato diviso in due parti visto che dal Resentello la strada è chiusa per i preparativi del Super Karaoke. C'erano così poche e sparse bancarelle rispetto al solito e inoltre venerdì 4 settembre il mercato del venerdì è stato annullato. Non si poteva solamente accorpare e anticipare la chiusura? Per noi è una grande perdita".

Problematiche segnalate anche dalle attività commerciali presenti sul lungomare. Il ristoratore Diego Pani, per esempio, ieri è stato verbalmente aggredito quando ha chiamato le forze dell’ordine per segnalare che dei mezzi pesanti stavano lavorando sul bagnasciuga, a mezzogiorno, tra spiaggia libera e aree demaniali. Uno degli organizzatori di Super Karaoke gli ha, infatti, detto che stava "facendo delle 'pagliacciate' e che l'Italia funziona come decide lui".

La città, dunque, da una parte attende con gioia il grande evento con Michelle Hunziker dall'altra, però, sta vivendo evidenti disagi.