MyCamera, il nuovo servizio digitale gratuito per dialogare con la Camera di Commercio Riviere di Liguria

Un nuovo e agile strumento informatico pensato per rafforzare il dialogo diretto tra gli utenti e la pubblica amministrazione. La Camera di Commercio Riviere di Liguria annuncia l'attivazione di MyCamera, il servizio digitale completamente gratuito rivolto a imprenditori e cittadini del territorio.

La piattaforma consente di ricevere aggiornamenti personalizzati in base alle proprie preferenze, accedere a un'assistenza dedicata con la possibilità di inviare quesiti specifici agli uffici ed essere costantemente informati sul calendario degli eventi e sulle iniziative promosse dall'ente camerale.

Iscriversi al servizio richiede pochissimi passaggi: l'attivazione si effettua direttamente dal portale ufficiale dell'ente (rivlig.camcom.gov.it) oppure accedendo al link di registrazione dedicato alle funzionalità di MyCamera , l'amministrazione camerale ricorda la presenza e il supporto qualificato garantito al tessuto economico locale attraverso il PID – Punto Impresa Digitale, struttura creata per affiancare gratuitamente gli imprenditori nei processi di modernizzazione tecnologica e crescita sostenibile.

"L’ufficio PID eroga agli imprenditori un supporto continuo, qualificato e gratuito attraverso un’ampia serie di servizi dedicati alla digitalizzazione – sottolinea il Presidente dell’ente camerale, Enrico Lupi –. L'offerta integrata comprende strumenti di assessment digitale come Self I4.0, Zoom 4.0, PID Cyber Check e SUSTAINability, la piattaforma di e-learning PID Academy, fino alle consulenze orientative individuali e di mentoring. Supportiamo le imprese anche nella transizione energetica grazie agli Sportelli Green attivi nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia, sostenendo chi desidera innovare attraverso la sostenibilità e tecnologie evolute come l’Intelligenza Artificiale".

I vari servizi offerti dal Punto Impresa Digitale e la piattaforma di messaggistica rimarranno attivi con orario continuato a partire dalle 9.00. Per ricevere maggiori informazioni sulle funzionalità di MyCamera o per richiedere l'assistenza personalizzata del PID è possibile inviare una comunicazione all'indirizzo e-mail dedicato pid@rivlig.camcom.it.