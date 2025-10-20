Sanremo, 30 anni dalla scomparsa di Amilcare Rambaldi. Corrent: “Ricordiamolo". Dedali: "Lo stiamo già facendo"

“Il 4 novembre saranno trent’anni dalla scomparsa di Amilcare Rambaldi. In attesa che il Comune faccia la statua per lui (ride, ndr), vi chiedo, la settimana dopo la rassegna, di ricordare quest’uomo”. Con queste parole, Graziella Corrent, storica anima del Club Tenco, ha voluto rinnovare l’invito a tenere viva la memoria di Amilcare Rambaldi, il fondatore del Premio Tenco e pioniere della canzone d’autore italiana.

Durante la rassegna, il 23 ottobre, sarà infatti scoperta una targa commemorativa presso la sede del Club Tenco, nell’ex scalo ferroviario di Sanremo, dove già campeggia la scritta “Spazio Amilcare Rambaldi”. “Abbiamo trovato il documento in cui Amilcare proponeva al Comune di organizzare un festival di musica — ha raccontato Corrent — un gesto che oggi suona profetico. La targa che scopriremo sarà umile, ma poi la rifaremo, la miglioreremo: è solo il primo passo per onorare la sua memoria”.

Rambaldi, nato nel 1923 e scomparso nel 1995, fu il primo a credere che Sanremo potesse essere anche la casa della canzone d’autore, non solo del Festival televisivo. Dal suo entusiasmo nacque nel 1972 il Club Tenco, e due anni dopo la prima Rassegna della Canzone d’Autore: un luogo libero, di incontro e confronto tra artisti, dove la musica poteva tornare a parlare di società, poesia, impegno e libertà.

Alle parole di Graziella Corrent, ha replicato l'assessore comunale Enza Dedali, che ha precisato: "Voglio confortare gli amici del Tenco. Rambaldi lo stiamo già ricordando. Al museo Civico, ad esempio, ci sono richiami al Tenco e ad Amilcare. Anche la nuova intestazione data al Museo passa imprescindibilmente da quella che è la rassegna Tenco. Questa amministrazione è da più di un anno che ci lavora".

A trent’anni dalla scomparsa, il ricordo di Rambaldi resta vivo proprio nella manifestazione che porta il suo nome: il Premio Tenco, che ogni anno riunisce a Sanremo le voci più significative della scena musicale italiana e internazionale. “Il suo sogno — ha ricordato Corrent — era fare di Sanremo un punto di riferimento per la musica d’autore. E quel sogno, dopo cinquant’anni, continua a vivere”.