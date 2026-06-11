Sanremo investe sulla promozione turistica: accordo con Rai Com da 1,3 milioni per il triennio 2026-2028

Sanremo punta sulla televisione nazionale per rafforzare il proprio brand turistico. La Giunta comunale ha approvato la convenzione con Rai Com S.p.A. per la realizzazione di un articolato piano di comunicazione destinato a promuovere la città e il suo territorio attraverso le trasmissioni Rai, con un investimento complessivo di oltre 1,3 milioni di euro nel triennio 2026-2028, Iva inclusa. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle strategie delineate dall'amministrazione comunale per la valorizzazione di “Sanremo Città della Musica” e del brand della città, già previste nelle Linee Programmatiche di Mandato e nel Documento Unico di Programmazione 2026-2028.

L'accordo nasce anche dalla collaborazione con le principali associazioni di categoria del comparto ricettivo – Federalberghi, Assohotel e Federturismo – che, nell'ambito del Tavolo del Turismo, hanno espresso la volontà di ampliare le attività di promozione della destinazione attraverso gli eventi televisivi previsti dalla convenzione tra il Comune e la Rai per l'organizzazione del Festival della Canzone Italiana. La convenzione con Rai Com avrà durata triennale (2026-2028), con possibilità di proroga fino al 2030, e prevede un corrispettivo di 360 mila euro annui oltre Iva. Le risorse saranno finanziate attraverso i proventi dell'imposta di soggiorno destinati alle attività di promozione, marketing turistico e comunicazione del territorio.

Il piano di comunicazione 2026 prevede la realizzazione di diverse iniziative promozionali, tra cui clip video, cartoline televisive e riprese aeree con drone, finalizzate a valorizzare le eccellenze paesaggistiche, culturali e turistiche della città. I contenuti saranno distribuiti nell'ambito di programmi Rai di grande visibilità, in particolare durante le prime serate trasmesse su Rai 1. Le iniziative si collegheranno ai due appuntamenti televisivi già previsti dall'accordo tra Comune e Rai per il Festival: la finale di Sanremo Giovani e uno speciale evento estivo di intrattenimento che sarà realizzato direttamente dal territorio sanremese. Nella delibera la Giunta sottolinea come la collaborazione rappresenti “un'ottima occasione di promozione della destinazione turistica”, grazie alla capacità di raggiungere un pubblico nazionale molto ampio attraverso trasmissioni di forte richiamo.

L'amministrazione ritiene infatti che il progetto risponda pienamente agli obiettivi di promo-commercializzazione e marketing turistico individuati dal Tavolo del Turismo e dalle linee strategiche comunali, contribuendo a rafforzare l'immagine di Sanremo sui mercati turistici nazionali. La sottoscrizione dell'accordo è stata affidata alla dirigente del Settore Turismo, Cultura e Commercio, Rita Cuffini, responsabile del procedimento. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile per consentire l'avvio delle attività previste, considerando che il primo evento inserito nel piano di comunicazione è programmato già per l'estate 2026.