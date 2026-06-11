Ventimiglia, telo di mattonelle all'uncinetto abbellisce il centro storico (Foto)

Un muro all'uncinetto. Nel centro storico di Ventimiglia è, infatti, apparso un immenso telo, lungo 42 metri circa, formato da tante mattonelle colorate realizzate all'uncinetto che riveste tutto il muretto della piazza della Cattedrale.

Un'idea nata dall’associazione Ventimiglia tra le Porte Antiche per abbellire la città alta. "Vista la grande partecipazione della popolazione del centro storico alla creazione di mattonelle all’uncinetto per l’albero di Natale, essendone arrivate un numero elevato, abbiamo deciso di sfruttarle per un’altra iniziativa sempre per decorare il nostro amato borgo medievale" - dicono gli ideatori - "Con il progetto UncinettiAmo, persone pratiche dell’uncinetto assieme a principianti, ai quali sono stati insegnati i primi passi, hanno impiegato un intero inverno a cucire questo immenso telo, lungo 42 metri circa, che ha rivestito il muretto della piazza della Cattedrale".

"Una nota di colore, un angolo instagrammabile che vuole ricordare quanto sia costruttivo collaborare tutti ad un progetto unico che valorizza il nostro patrimonio artistico" - sottolineano - "Ringraziamo l’Amministrazione comunale, il vicesindaco Marco Agosta per il supporto e l’ufficio tecnico per la maestranza nel realizzare la struttura portante. Fondamentale è stata la disponibilità dell’Istituto Internazionale di studi liguri nel concedere la sala all’interno della Biblioteca Aprosiana per i laboratori del lunedì e del venerdì, ormai diventati un appuntamento fisso, in cui diverse generazioni condividono le stesse passioni".