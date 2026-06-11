Sanremo, potenziato il servizio di rilascio delle Carte di Identità Elettroniche

Continua il potenziamento del servizio di rilascio delle Carte di Identità Elettroniche (CIE).

Tale iniziativa è stata realizzata in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del 3 agosto 2026 data in cui, a norma di legge, tutte le carte di identità cartacee cesseranno di essere valide indipendentemente dalla loro scadenza.

A tal fine, infatti, è stato istituito un team dedicato di dipendenti comunali abilitati che opererà nei pomeriggi dei giorni feriali di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 18, presso gli sportelli degli Uffici Demografici situati al primo piano del Palafiori (corso Garibaldi n. 1).

L’attività straordinaria è rivolta ai cittadini italiani e comunitari residenti a Sanremo (non iscritti nelle liste AIRE), maggiorenni e in possesso di carta di identità in scadenza (dando la precedenza alla sostituzione delle cartacee).

Nelle giornate e fasce orarie indicate, per l’utenza sopra citata l’accesso agli sportelli avverrà senza appuntamento.

In caso di elevata affluenza, sarà applicato il criterio cronologico di presentazione fino alla concorrenza delle disponibilità giornaliere.

È inoltre previsto un apposito servizio di vigilanza all’ingresso degli uffici.

Gli utenti dovranno presentarsi per la sostituzione della carta d’identità con:

la vecchia carta di identità in scadenza

tesserino sanitario TEAM

due fototessere uso carta di identità (bocca chiusa, senza occhiali né copricapo)

€ 22,00 in contanti per il pagamento dei relativi diritti.

Info: www.comune.sanremo.im.it (in Amministrazione Trasparente si trova la pagina dedicata alle carte di identità).

L’Ufficio Carte di Identità è contattabile anche: