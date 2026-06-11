Musica, sorrisi e ricordi alla Residenza Rachele: il Lions dona un pomeriggio di gioia agli anziani

Un pomeriggio all’insegna della musica, della condivisione e delle emozioni quello vissuto il 4 giugno 2026 presso la Residenza Protetta “Rachele Zitomirski” di Vallecrosia, dove il Lions Club Ventimiglia, con il contributo del Lions Club Bordighera Capo Nero Host, ha organizzato un momento di intrattenimento musicale dedicato agli ospiti della struttura.

Quello che doveva essere un semplice incontro musicale si è presto trasformato in una vera festa, capace di risvegliare ricordi, suscitare emozioni e regalare momenti di autentica felicità agli anziani presenti. Protagonisti del pomeriggio sono stati gli artisti Salvatore Marino, Rino Aliquò e Marilena Cozzi, che con le loro interpretazioni hanno saputo creare un’atmosfera calorosa, coinvolgente e intergenerazionale. Tra canti e danze, gli stessi ospiti della residenza hanno partecipato con entusiasmo: alcune signore, in particolare, sono diventate le vere protagoniste della festa, conquistando gli applausi di tutti i presenti.

All’iniziativa hanno preso parte anche la presidente del Lions Club Ventimiglia Cristina Silvestri e la presidente di Zona Erika Demaria, che hanno condiviso con gli ospiti un momento di grande partecipazione e vicinanza. “La musica ha il potere di abbattere le distanze e riportare alla luce emozioni e ricordi preziosi”: è questo lo spirito che ha animato l’iniziativa, inserita nelle attività di servizio che da sempre contraddistinguono i Lions Club nel loro impegno verso la solidarietà e l’attenzione alle persone più fragili.

La visita ha rappresentato un’importante testimonianza della vicinanza del Club non solo agli anziani, ma anche agli operatori che ogni giorno si dedicano al loro benessere con professionalità e umanità. Grande apprezzamento è stato espresso dalla direzione della Casa di Riposo Rachele per il gesto di attenzione e sensibilità che ha contribuito a rendere speciale la giornata degli ospiti. Il Lions Club Ventimiglia conferma così il proprio costante impegno sul territorio, promuovendo iniziative che rafforzano il senso di comunità e favoriscono la nascita di relazioni autentiche tra le persone.