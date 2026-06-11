Sanremo e INDICAM insieme contro la contraffazione: approvato il protocollo per tutela di consumatori e imprese

La Giunta comunale ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra il Comune di Sanremo e INDICAM (Associazione Italiana per la Tutela della Proprietà Intellettuale) finalizzato alla promozione di attività di contrasto alla contraffazione e alla tutela del mercato legale e dei consumatori. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che il fenomeno della contraffazione rappresenta una minaccia concreta per l'economia locale e nazionale, danneggiando le imprese regolari, alterando la concorrenza e mettendo a rischio i consumatori. Secondo i dati richiamati nel protocollo, il commercio di prodotti contraffatti provoca la perdita di migliaia di posti di lavoro e una significativa riduzione delle entrate pubbliche.

Nella delibera viene sottolineato come i Comuni svolgano un ruolo fondamentale nella diffusione della cultura della legalità e della tutela della proprietà intellettuale, contribuendo a sensibilizzare cittadini e visitatori sui rischi legati all'acquisto di prodotti falsi. L'accordo si inserisce inoltre nelle Linee Programmatiche di Mandato 2024-2029, in particolare nell'ambito del progetto “Sanremo città vivibile e sicura”, che prevede un rafforzamento dei controlli in materia di commercio e una costante attività di contrasto all'abusivismo commerciale. INDICAM, associazione con sede a Milano che riunisce oltre 190 aziende e associazioni di categoria impegnate nella tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, collaborerà con il Comune attraverso campagne informative, iniziative di sensibilizzazione e attività formative rivolte alla cittadinanza e agli operatori del territorio.

Tra gli obiettivi dell'intesa figurano la promozione del consumo consapevole, la diffusione della cultura dell'originale e il rafforzamento delle attività di prevenzione. In particolare, INDICAM potrà organizzare momenti informativi e campagne pubbliche, mettendo a disposizione materiale divulgativo e il proprio know-how per supportare le azioni di contrasto alla contraffazione. Il Comune di Sanremo, dal canto suo, si impegna a dare massima visibilità alle iniziative attraverso i propri canali istituzionali e a collaborare nella diffusione dei messaggi informativi presso attività commerciali, strutture ricettive e altri punti strategici del territorio.

Un capitolo specifico del protocollo riguarda inoltre lo scambio di informazioni e buone pratiche tra le parti, con l'obiettivo di migliorare l'identificazione dei prodotti contraffatti, favorire attività formative dedicate e rafforzare la collaborazione tra istituzioni, operatori economici e soggetti impegnati nella tutela della proprietà intellettuale. “La sfida per contrastare efficacemente la contraffazione parte innanzitutto dai territori e dalle città, luoghi in cui si forma la cultura della legalità e del rispetto delle regole”, si legge nelle premesse del documento.

L'intesa avrà una durata di tre anni, senza rinnovo automatico, e non comporterà oneri economici diretti per il Comune. Eventuali attività che richiedessero risorse finanziarie saranno disciplinate da accordi specifici successivi. Con l'approvazione della delibera, la Giunta ha inoltre conferito mandato al sindaco Alessandro Mager per la sottoscrizione del protocollo e demandato al dirigente del Corpo di Polizia Locale, Fulvio Asconio, l'adozione degli atti amministrativi necessari per l'attuazione dell'accordo.