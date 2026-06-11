Corso gratuito per assistente bagnanti MIP a Bordighera dal 17 giugno: formazione e opportunità di lavoro

Confartigianato Imperia segnala un'importante opportunità formativa per chi desidera lavorare nel settore turistico e balneare. Synergie Italia organizza infatti un corso gratuito per il conseguimento del brevetto di assistente bagnanti MIP (Mare, Acque Interne e Piscina), con l'obiettivo di formare figure professionali qualificate da inserire nelle strutture della provincia di Imperia.

Il percorso formativo è rivolto a coloro che intendono acquisire competenze specifiche per operare presso stabilimenti balneari, hotel, resort, piscine e strutture ricettive, offrendo concrete prospettive occupazionali in vista della stagione estiva e non solo. Le lezioni prenderanno il via mercoledì 17 giugno, previo superamento di una prova pratica di ammissione, e si svolgeranno nella città di Bordighera. Il corso avrà una durata complessiva di 100 ore, con frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 15.

L'iniziativa è aperta a candidati che abbiano almeno 16 anni compiuti, una buona capacità natatoria, interesse per il settore turistico e sportivo e disponibilità a svolgere lavoro stagionale e su turni. Si tratta di un'occasione significativa per acquisire una qualifica professionale molto richiesta nelle località costiere e nelle strutture dedicate al tempo libero, in un territorio dove il turismo rappresenta uno dei principali motori economici.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 389 9588821, anche tramite WhatsApp, chiedendo di Matteo, oppure scrivere all'indirizzo e-mail giovannini@confartigianatoimperia.it.