“Scopriamo il nostro territorio”, secondo appuntamento a Montalto Carpasio alla scoperta dell’Azienda Agricola Castellarone

Prosegue per il secondo anno consecutivo “Scopriamo il nostro territorio”, l’iniziativa realizzata grazie al contributo dell’assessorato al Tempo Libero di Regione Liguria, nata con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del territorio attraverso esperienze, incontri e attività dedicate alla scoperta di luoghi, realtà e peculiarità locali.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 5 settembre a Montalto Carpasio, in Valle Argentina, con una giornata dedicata alla scoperta dell’Azienda Agricola Castellarone, piccola realtà a conduzione naturale situata in località Castellarone, a circa 600 metri di altitudine.

Il ritrovo è fissato alle ore 10 presso il Santuario dell’Acquasanta. Da qui partirà una passeggiata a piedi attraverso il bosco, con arrivo al casale dell’azienda agricola, dove sarà possibile conoscere più da vicino il luogo, le coltivazioni e il lavoro svolto.

L’Azienda Agricola Castellarone coltiva in modo naturale piante officinali e aromatiche tipiche della zona, tra cui timo, origano, maggiorana, salvia e basilico, senza l’utilizzo di prodotti chimici e con particolare attenzione alla tutela della biodiversità. Le erbe coltivate vengono utilizzate per la produzione di tisane e infusi, erbe aromatiche essiccate, miscele di aromi per la cucina, oleoliti e pomate.

Durante la visita saranno proposte alcune attività pratiche legate alle erbe e ai profumi del territorio, con la preparazione delle tisane e del sale aromatico. Un’occasione per conoscere attraverso l’esperienza diretta le piante, i loro utilizzi e le lavorazioni che nascono dalle risorse del territorio.

A seguire è previsto il pranzo al sacco.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, con prenotazione obbligatoria al numero 329 588 3079. È consigliato indossare scarpe comode e adatte alla passeggiata e portare con sé l’acqua.

Il prossimo appuntamento di “Scopriamo il nostro territorio” è in programma sabato 11 settembre all’Osservatorio Astronomico di Perinaldo, per proseguire il percorso di conoscenza e valorizzazione del territorio.