Area cani attrezzata, Vallecrosia al Mare inaugura 'Bau Garden' (Foto)

Vallecrosia al Mare inaugura un'area cani attrezzata: Bau Garden. Il taglio del nastro è avvenuto ieri sera alla presenza dell'Amministrazione comunale, di amministratori locali e dei consiglieri regionali Veronica Russo, Walter Sorriento ed Enrico Ioculano.

Un progetto innovativo e strategico voluto dall'Amministrazione Perri, in particolar modo dal consigliere comunale delegata al benessere animale Luciana Rondelli, che prevede un'area destinata agli amici a quattro a zampe in un terreno situato sopra al supermercato Conad. "La nostra città può contare sulla più grande area cani della provincia di Imperia, uno spazio moderno e multifunzionale dedicato al benessere degli amici a quattro zampe e alla socializzazione delle famiglie" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "Il Bau Garden, situato nell’area sopra il supermercato Conad, è suddiviso in tre zone dedicate ai cani di piccola taglia, ai cani di grande taglia e agli eventi e alle manifestazioni".

Una zona ampia e multifunzionale pensata non solo per lo sgambamento ma come vero e proprio centro aggregativo e di socializzazione per animali e persone. Diverse associazioni collaboreranno con l'Amministrazione comunale nella realizzazioni di incontri, corsi cinofili e appuntamenti dedicati al mondo degli animali: Enpa Sanremo, Cani sciolti di Ventimiglia, il canile di Ventimiglia, La carica dei 108 di Santa Croce. "Un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, con il prezioso lavoro del consigliere delegato al benessere animale Luciana Rondelli, che rappresenta un importante investimento per la qualità della vita e la vivibilità della nostra città" - sottolinea l'Amministrazione Perri - "Grazie a tutti i cittadini che hanno partecipato a questa bella giornata insieme ai loro amici a quattro zampe. Vallecrosia al Mare continua a crescere, creando spazi inclusivi, innovativi e a misura di comunità".