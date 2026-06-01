A Sanremo la tappa conclusiva della mostra “Storie di affido, adozione e speranza”: trent’anni di impegno per l’accoglienza

Si svolgerà a Sanremo dal 4 al 9 giugno la parte conclusiva della mostra fotografica itinerante dal titolo “Storie di affido, adozione e speranza” promossa dall’associazione Progetto Famiglia, presieduta da Nazzareno Coppola, per celebrare i trent’anni di attività.

L’appuntamento conclusivo sanremese si svolgerà al padiglione Pedriali di Villa Ormond, dove uno spazio sarà dedicato al progetto del Comune di Sanremo (assessorato ai servizi sociali) “Educare in Comune”, coordinato dal dott. Riccardo Borea e che vede la collaborazione di diverse realtà del Terzo Settore. Nelle giornate di venerdì pomeriggio e sabato mattina sarà quindi possibile partecipare ai laboratori per bambini di gioco, arte e musica presentati dall’associazione “Centro aiuto alla vita” e dalla cooperativa sociale “Jobel”. Invece a partire da giovedì, e per il periodo della mostra, sarà attivo il laboratorio “Pier Palù” condotto dall’associazione organizzatrice.

Il vicesindaco Fulvio Fellegara, con delega ai Servizi sociali, così interviene: «Siamo felici di ospitare a Sanremo la tappa conclusiva di questo percorso itinerante. Trent'anni di impegno per l'affido e l'adozione dimostrano quanto sia fondamentale il ruolo della solidarietà nella costruzione del tessuto sociale. Questa mostra, unita alle attività del progetto 'Educare in Comune', rappresenta un'occasione preziosa per riflettere insieme alla cittadinanza sull'importanza dell'accoglienza. Il nostro obiettivo come amministrazione, in stretta sinergia con il Terzo Settore, è continuare a sostenere le famiglie e a proteggere i minori, trasformando la cultura dell'inclusione in un patrimonio quotidiano e condiviso».

La mostra nasce con gli obiettivi di promuovere una riflessione condivisa sui temi dell’affido familiare e dell’adozione, valorizzare le esperienze e le buone pratiche del territorio, rafforzare la rete tra istituzioni, servizi, associazioni e favorire un dialogo aperto con la cittadinanza, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Attraverso immagini, testimonianze e racconti di vita, il percorso espositivo intende offrire uno spazio di incontro e sensibilizzazione sui temi dell’accoglienza familiare, della solidarietà e della costruzione di comunità inclusive. La mostra ha già toccato la tappa di Vallecrosia, sarà visitabile a Imperia sino al 2 giugno per poi svolgersi, appunto, dal 4 al 9 giugno a Sanremo. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “C.A.S.A. – Comunità, Alleanze e Solidarietà per l’Accoglienza”, realizzato con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Comune matuziano invita cittadini, scuole, operatori sociali, famiglie e istituzioni a partecipare a questo percorso culturale e sociale, affinché il tema dell’accoglienza possa diventare patrimonio condiviso dell’intera comunità.



