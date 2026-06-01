A Cipressa arrivano i "Caretti inta bunda": la pineta si prepara alla prima discesa goliardica tra adrenalina, giochi di una volta e buon cibo

Una giornata all'insegna del divertimento, della tradizione e di un pizzico di sana follia. È tutto pronto a Cipressa per la prima edizione di "Caretti inta bunda", l’attesissima Discesa Goliardica che vedrà sfrecciare carretti autocostruiti in una sfida all'ultimo brivido.

L'appuntamento è fissato nella splendida cornice della pineta, con un programma pensato per intrattenere tutta la famiglia, dai più grandi ai più piccoli.

La sfida: intrepidi piloti e "trabicoli" a 4 ruote

Il cuore dell'evento sarà la temibilissima discesa che attraversa la pineta di Cipressa, un percorso tecnico e decisamente originale dove i partecipanti, a bordo di mezzi artigianali e stravaganti, metteranno alla prova la loro abilità (e il loro coraggio!) per raggiungere il traguardo situato presso la storica Torre Gallinaro. Sono previste due discese che si preannunciano già ad alto tasso di adrenalina e risate.

Giochi di una volta per i più piccoli

Nell'attesa del via e tra una manche e l'altra, il prato adiacente alla torre si trasformerà in un parco giochi a cielo aperto per i bambini. Niente schermi o videogiochi, ma un tuffo nel passato con i divertimenti della tradizione:

Tiro alla fune

Corsa con i sacchi

Ruba bandiera

Stand gastronomici: un viaggio nei sapori locali

A partire dalle ore 12:00 apriranno ufficialmente gli stand gastronomici, pronti a deliziare i palati di residenti e turisti con un menù ricco e variegato, perfetto per una giornata di festa all'aria aperta:

Primi e Contorni I Classici della Brace Pasta fredda alla mediterranea Rostelle (Arrosticini) Pasta con sugo di seppie Salsiccia Condiglione ligure Porchetta Patatine fritte

Come partecipare e iscrizioni

C'è ancora spazio per gli audaci! Chiunque avesse un "trabicolo" a 4 ruote e tanta voglia di mettersi in gioco può iscriversi alla discesa goliardica.

Per info e iscrizioni:

E-mail: prolococipressacolori@gmail.com

Telefono: 334 388 16 80

Per rimanere aggiornati e seguire i preparativi dell'evento, è possibile visitare le pagine social ufficiali: Facebook e Instagram