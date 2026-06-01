Longevità, musica e solidarietà: il Lions Club Ventimiglia fa centro e riempie il Teatro Comunale (Foto)

Una serata all'insegna dell'informazione, della musica e della solidarietà ha conquistato il pubblico venerdì 29 maggio al Teatro Comunale di Ventimiglia, gremito in ogni ordine di posti per assistere al convegno-concerto “La Longevità è un'Arte”, organizzato dal Lions Club Ventimiglia. L'evento, caratterizzato da una formula originale e coinvolgente, ha alternato interventi scientifici dedicati al tema della longevità e del benessere nella terza età all'esecuzione di celebri brani musicali interpretati dal gruppo dei Bordigotti, molto amato nel Ponente ligure. Una scommessa vinta per la presidente del Lions Club Ventimiglia, Cristina Silvestri, che ha visto premiato l'impegno organizzativo del club da una straordinaria partecipazione di pubblico e da un generale apprezzamento per i contenuti proposti.

Dopo i saluti istituzionali del vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta e dell'assessore alle manifestazioni Tiziana Faedda, si sono alternati sul palco numerosi professionisti del settore sanitario e sociale, introdotti dal dottor Claudio Battaglia, esponente della LILT imperiese e prezioso collaboratore nella realizzazione dell'iniziativa. Sono intervenuti il geriatra Ezio Di Timoteo, lo psicologo Rosario Sapone, la nutrizionista Federica Leuzzi, il fisioterapista Giorgio Fullone e la sociologa Beba Molinari, ventimigliese e docente all'Università di Tor Vergata di Roma. Attraverso slide e interventi diretti, i relatori hanno saputo affrontare temi complessi con chiarezza ed efficacia, coinvolgendo il pubblico e stimolando riflessioni sui corretti stili di vita e sull'invecchiamento attivo. Tra gli ospiti presenti in sala anche la neosindaca di Bordighera Marzia Baldassarre e la presidente della LILT Imperia-Sanremo, Costanza Pireri.

Fondamentale per il successo della manifestazione il contributo dei Bordigotti, guidati dal presidente Rino Burzese, che hanno saputo alternare momenti di intrattenimento e spettacolo alle parti divulgative della serata. Molto apprezzato il repertorio proposto, aperto con “Io vagabondo” dei Nomadi, storico primo brano eseguito dal gruppo nel 2008, e proseguito con successi di Lucio Battisti, Eros Ramazzotti e altri grandi interpreti della musica italiana. Non è mancato il celebre inno dei Bordigotti e neppure il tradizionale sketch teatrale, che questa volta ha strappato sorrisi al pubblico prendendo di mira il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attraverso la divertente figura di un improbabile e segretissimo fratello “ventemigliusu”. Informare, divertire e fare beneficenza: questi gli obiettivi dichiarati dal Lions Club Ventimiglia, pienamente raggiunti grazie alla partecipazione del pubblico, alla disponibilità gratuita dei relatori e all'impegno dei musicisti.

L'intero incasso della serata è stato infatti devoluto alla LILT Imperia-Sanremo, presente in teatro anche con le proprie volontarie, impegnate a distribuire materiale informativo e a far conoscere le attività dell'associazione. Al termine dell'evento, la presidente Cristina Silvestri ha espresso grande soddisfazione e ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa, dai soci Lions ai professionisti coinvolti, fino ai Bordigotti e ai tanti cittadini intervenuti. Una serata che ha dimostrato come cultura, salute, spettacolo e solidarietà possano fondersi armoniosamente, trasformandosi in un'autentica opera d'arte collettiva.