Tre giorni di eventi e formazione, a Vallecrosia al Mare torna la rassegna corale nazionale Erio Tripodi (Foto)

Tre giorni di eventi e formazione. A Vallecrosia al Mare torna la rassegna corale nazionale Erio Tripodi. La manifestazione organizzata dalla Fondazione Erio Tripodi – Museo della Canzone in collaborazione e con il patrocinio del comune di Vallecrosia al Mare e di CLAss_Liguriacanta – Cori Liguri Associati si terrà il 29, il 30 e il 31 maggio.

Il calendario della rassegna prevede tre appuntamenti musicali principali aperti alla cittadinanza, tutti ospitati presso l'Istituto S. Anna di Vallecrosia al Mare. "Cresce il numero di coristi iscritti all'8ª edizione, dedicata ai cori di voci bianche, scolastici e associativi" - fanno sapere gli organizzatori - "In programma laboratori con Camilla Di Lorenzo, attività per direttori e insegnanti, e tre concerti aperti al pubblico. Il concerto inaugurale dell'ottava edizione sarà a cura di Heliseb Ensemble, sotto la direzione di Lorenzo Renosi, e andrà in scena venerdì 29 maggio alle 20.45 per dare il benvenuto a tutti i partecipanti e al pubblico. Il Concerto di Gala sarà sabato 30 maggio alle 20.45 e ospiterà il Coro Giovanile "With Us" di Roma. L'ensemble si esibirà sotto la guida di Camilla Di Lorenzo, proponendo un variegato repertorio mentre domenica 31 maggio alle 17 vi sarà il Concerto Finale. Tutti i bambini e i ragazzi dei cori iscritti canteranno insieme i brani studiati e preparati durante i laboratori della manifestazione".

"L'iniziativa registra anche quest'anno un incremento nel numero di coristi partecipanti rispetto alle edizioni precedenti. Il costante interesse verso la rassegna conferma la validità di un progetto che unisce lo studio della musica d'insieme a momenti di esibizione dal vivo, offrendo un'occasione di incontro e confronto per i giovani e i loro educatori" - sottolinea Anna Tripodi - "La rassegna rappresenta il momento culminante di un impegno costante: durante tutto l’anno scolastico, infatti, la Fondazione Erio Tripodi promuove attivamente, grazie al sostegno dei comuni di Vallecrosia al Mare, Bordighera e San Biagio della Cima, la cultura corale all'interno delle scuole del territorio, curando laboratori e attività continuative attraverso la docenza di professionisti scelti e qualificati. La Fondazione è profondamente convinta dell’importanza della pratica corale a partire dalle scuole ed è per questo che auspica alla diffusione negli altri comuni del nostro territorio dei progetti didattici che promuove".

"La rassegna mantiene una forte impostazione didattica, strutturata su percorsi formativi specifici: per i coristi con laboratori per i ragazzi che saranno condotti da Camilla Di Lorenzo, docente ed esperta di rilievo nella coralità per bambini e giovani, che guiderà lo studio dei brani d'assieme; per direttori e insegnanti, parallelamente alle attività per i ragazzi sono previsti tavoli di lavoro e seminari formativi rivolti a direttori di coro e insegnanti delle scuole" - svela - "Gli incontri offriranno preziosi spunti metodologici grazie al contributo di due diverse professionalità del settore: Roberta Paraninfo, rinomata docente e didatta di riferimento nazionale nella pedagogia corale, e Lorenzo Renosi, giovane direttore, pianista e cantante laureato in logopedia, che curerà un focus specifico dedicato all’igiene vocale e alla cura della voce. La rassegna si propone come un'opportunità di crescita per la coralità di voci bianche, valorizzando il lavoro educativo svolto quotidianamente dalle scuole e dalle associazioni musicali".