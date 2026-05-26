Due giornate tra libri, cultura, musica e tradizioni: Ventimiglia ospita 'Pagine nel chiostro' (Foto)

Due giornate tra libri, cultura, musica e tradizioni nel chiostro di Sant’Agostino e alla Biblioteca Aprosiana a Ventimiglia. Sabato 30 e domenica 31 maggio andrà in scena 'Pagine nel chiostro', la prima rassegna del libro intemelio.

Sabato prossimo alle 10 è prevista l'apertura degli stand con editori e librai della zona intemelia al chiostro di Sant'Agostino mentre alle 10.30 alla biblioteca Aprosiana vi sarà la presentazione del libro 'Ti racconto una storia', realizzato dall'I.C.1 Biancheri di Ventimiglia da un'idea del professore Renato Cipriani. Sarà presente anche la vicepreside Marica Brozzoni. Presenterà la professoressa Elena Pozzi. Nel pomeriggio, invece, al chiostro di Sant'Agostino aprirà la mostra 'U Giacurè'. A seguire, alle 15.30, nella sala di Sant'Agostino vi sarà la premiazione del 39° Giacurè, premio di poesia dialettale con il concerto del Coro Polifonico Città di Ventimiglia mentre alle 21 nel chiostro di Sant'Agostino vi sarà il concerto del coro ANC Ventimigliese.

Domenica prossima, secondo il programma, alle 9.30 aprirà la fiera nel chiostro di Sant'Agostino, alle 10, andrà in scena il concerto della Banda Musicale Città di Ventimiglia mentre alle 11 vi sarà un momento relax offerto dal Circolo della Castagnola. Infine, nel pomeriggio, alle 17 nella sala di Sant'Agostino si terrà la presentazione del volume 'Le Stelle del Gusto. Radici e orizzonti di un viaggio nella cucina d'eccellenza del Ponente ligure tra storia, luoghi e persone' di Romolo Giordano e Giorgio Caudano. L'incontro con gli autori sarà animato dal concerto-matinée del soprano Nadiia Karpova.

"In programma presentazioni, incontri con autori, concerti, mostre e momenti dedicati alla storia e all’identità del nostro territorio" - dicono gli organizzatori - "Un appuntamento da non perdere per vivere il fascino della cultura nel cuore della città".