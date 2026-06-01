'I fiori nel piatto', cena di gala lancia il ritorno della storica esposizione florovivaistica di Vallecrosia al Mare (Foto)

Fiori eduli come espressione dell'identità agricola al centro della cena di gala 'I fiori nel piatto' organizzata giovedì sera per presentare ufficialmente la prima edizione di “Vallecrosia in Fiore – Fiori, Piante, Natura e Benessere”, il nuovo progetto promosso dal comune di Vallecrosia al Mare che riporterà in vita, in una veste completamente rinnovata, la storica esposizione florovivaistica cittadina a quarant’anni dall’ultima edizione avvenuta nel 1986.

L’appuntamento è stato ideato e realizzato dal Comune in collaborazione con l’Istituto CNOS-FAP di Vallecrosia al Mare. "Grande successo per la cena di gala di presentazione di 'Vallecrosia in Fiore', l’evento che nei prossimi mesi valorizzerà la tradizione floreale e l’identità del nostro territorio" - fa sapere l'Amministrazione Perri - "Una serata speciale resa possibile grazie all’impegno dell’assessore Rosella Muratore, che con determinazione e passione ha lavorato alla realizzazione dell’iniziativa, ottenendo uno splendido risultato grazie anche al supporto del sindaco Fabio Perri e del consigliere Luciana Rondelli. Fondamentale la collaborazione con il CNOS-FAP, i cui allievi dei corsi di Ristorazione e Accoglienza Turistica hanno dimostrato professionalità, entusiasmo e grande preparazione, contribuendo alla perfetta riuscita dell’evento".

La serata ha così lanciato la manifestazione vera e propria che si svolgerà nel mese di settembre e sarà articolata in due percorsi principali: il primo, di carattere storico-culturale, sarà ospitato nella sala polivalente “G. Natta”, dove verrà allestita una mostra dedicata alla storia floricola locale mentre il secondo percorso, di tipo esperienziale, animerà i giardini della Casa Valdese con mercatini artigianali, show cooking, incontri culturali e attività legate alle discipline olistiche. Grande attenzione sarà riservata ai temi della sostenibilità, della valorizzazione del territorio e della cucina a base di fiori eduli ed erbe aromatiche, elementi che caratterizzeranno l’intero progetto. "Un sentito ringraziamento va inoltre allo chef stellato Antonio Buono del ristorante Casa Buono di Ventimiglia e a Claudio Porchia, giornalista ed esperto di enogastronomia, che hanno impreziosito la serata accompagnando gli ospiti in un viaggio tra sapori e tradizione floreale, nonché a tutte le aziende che hanno partecipato offrendo i loro prodotti ossia Fiori di Castel d'Appio, Biscotti Gibelli, Ka' Manciné, Roberto Rondelli, A Trincëa e Isos" - sottolinea l'Amministrazione comunale - "Vallecrosia in Fiore rappresenta un importante progetto di promozione del territorio, nato dalla collaborazione tra istituzioni, scuola e realtà d’eccellenza locali. Insieme per valorizzare Vallecrosia al Mare, le sue tradizioni e i suoi giovani talenti".