Vallecrosia al Mare, vini e piatti tradizionali: torna WineAround in Riviera (Foto)

Torna WineAround in Riviera a Vallecrosia al Mare. Il 5 e 6 giugno dalle 18 alle 24 i giardini della Casa Valdese ospiteranno l’8ª edizione dell’evento enogastronomico che ogni anno propone vini, birre, piatti tradizionali e prodotti Dop e Igp.

Saranno oltre 350 le etichette provenienti da tutta Italia in degustazione. Si potranno provare anche birre e spirits artigianali più un'area mixology di qualità, gastronomia d'eccellenza, laboratori, musica live e un'area bimbi. L'inaugurazione dell'evento sarà il 5 giugno, alle 18, presso i giardini della Casa Valdese.

La manifestazione è organizzata dal comune di Vallecrosia al Mare in collaborazione con l’Associazione Culturale FoodAround, la guida ViniBuoni d’Italia edita dal Touring Club Italiano e l’Associazione Il Borgo Antico. "L'ingresso è gratuito ma le degustazioni dei vini saranno in vendita direttamente alla cassa o in prevendita con sconti e assaggi omaggio sul sito www.winearound.it" - fanno sapere gli organizzatori.

L'appuntamento è per il prossimo 5 giugno, alle ore 18:00, presso i Giardini della Casa Valdese di Vallecrosia al Mare.

In attesa di gentile riscontro,

Cordialmente