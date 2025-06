2 giugno, Ventimiglia celebra la Festa della Repubblica Italiana (Foto e video)

Ventimiglia celebra la Festa della Repubblica Italiana. In concomitanza con la celebrazione unica provinciale svoltasi a Imperia, questa mattina autorità civili, religiose e militari, associazioni d'arma e combattentistiche, l'associazione nazionale carabinieri, la polizia locale, l'Anget, l'Anpi di Ventimiglia, la Croce Verde Intemelia e la popolazione si sono riunite per la cerimonia pubblica presso il monumento ai Caduti di tutte le guerre all'interno dei giardini pubblici Tommaso Reggio.

"E' per me un onore e un'emozione prendere la parola oggi in rappresentanza dell'Amministrazione comunale in occasione del 2 giugno, data che segna la nascita della nostra Repubblica" - dice il vicesindaco Marco Agosta presente alla cerimonia insieme agli assessori Adriano Catalano e Serena Calcopietro e al consigliere comunale Enzo Di Marco - "Nel 1946 il popolo italiano, reduce dalle macerie della guerra, fu chiamato a decidere il proprio destino. Con il referendum istituzionale, uomini e, per la prima volta, donne scelsero di voltare pagina affidandosi alla Repubblica come forma di Stato e ponendo così le basi di una nuova Italia fondata sui valori di libertà, democrazia, uguaglianza e solidarietà".

Per l'occasione, è stato esposto sul palazzo comunale e sui balconi delle abitazioni il Tricolore. "Oggi celebriamo non solo un evento storico ma la qualità di quei principi" - sottolinea Agosta - "La Repubblica non è un concetto astratto, vive ogni giorno nell'impegno di chi lavora con onestà, in chi si prende cura del bene comune, in chi crede nel dialogo e nella partecipazione. Come rappresentanti del comune di Ventimiglia siamo chiamati non solo a difendere i valori della nostra Repubblica ma a renderli vivi nella quotidianità con decisioni giuste, dialogo aperto con i cittadini e un'azione amministrativa ispirata alla trasparenza e all'equità. Oggi, in un tempo ancora segnato dalle incertezze, crisi globali e sfide locali, il nostro compito è quello di non perdere la fiducia. Il 2 giugno ci ricorda che l'Italia ha saputo rialzarsi dalle prove più ardue ritrovando ogni volta la forza di rinascere. Il 2 giugno ci ricorda che un'Italia migliore è possibile ma può nascere solo dall'impegno quotidiano di ciascuno nel rispetto del proprio ruolo e delle proprie responsabilità. Viva la Repubblica e viva l'Italia".