Riva Ligure, dalle multe previsti 278mila euro: con i proventi più sicurezza stradale, segnaletica e controlli

A Riva Ligure i proventi delle sanzioni stradali torneranno direttamente a finanziare la sicurezza sulle strade e il lavoro della polizia locale. La giunta comunale guidata dal sindaco Giorgio Giuffra ha infatti approvato la delibera con cui viene definita la destinazione delle risorse derivanti dalle multe per violazioni al Codice della strada previste nel bilancio 2026.

Secondo i documenti approvati dall’amministrazione, il totale dei proventi stimati dalle sanzioni amministrative ammonta a 278mila euro, di cui 250mila euro derivanti da multe a carico delle famiglie e 28mila euro da sanzioni a carico delle imprese. Come stabilito dalla normativa nazionale, una parte delle risorse viene accantonata nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, mentre la quota restante viene utilizzata per interventi legati alla sicurezza e alla gestione della viabilità.

In base a quanto previsto dall’articolo 208 del Codice della strada, almeno il 50% dei proventi delle sanzioni deve essere destinato proprio a interventi di miglioramento della sicurezza stradale e al potenziamento delle attività di controllo. La delibera approvata dalla giunta comunale modifica e aggiorna la precedente programmazione stabilita a fine 2025, confermando la volontà dell’amministrazione di investire queste risorse sul territorio.

Tra le principali destinazioni dei fondi figurano innanzitutto gli interventi sulla segnaletica stradale, con risorse dedicate alla manutenzione e al potenziamento delle indicazioni su strade e incroci, oltre a lavori sugli impianti e sulle infrastrutture legate alla viabilità.

Una parte delle risorse sarà poi destinata al rafforzamento delle attività della polizia locale, con spese legate alla gestione delle sanzioni, alle notifiche e ai servizi informatici collegati al sistema di pagamento delle multe. In questo ambito rientrano anche investimenti in software, periferiche e strumenti tecnologici utili a migliorare i controlli sulla circolazione stradale e l’accertamento delle violazioni.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di utilizzare i proventi delle sanzioni non soltanto per la gestione delle contravvenzioni, ma soprattutto per migliorare la sicurezza della rete stradale e l’efficienza dei controlli, reinvestendo sul territorio le risorse derivanti dalle violazioni.

La normativa nazionale, infatti, prevede che queste somme non possano essere utilizzate liberamente nei bilanci comunali, ma debbano essere destinate a interventi specifici legati alla sicurezza della circolazione, alla manutenzione delle strade e al potenziamento dei servizi di polizia locale.

Con questa delibera il Comune di Riva Ligure definisce quindi la strategia per il 2026, confermando l’orientamento a utilizzare i proventi delle multe per migliorare la sicurezza della viabilità e rendere più efficiente il sistema dei controlli sul territorio.