Servizio civile universale alla Caritas Italiana, a Ventimiglia incontro di presentazione

Sono quindici i posti disponibili con Caritas Italiana a Ventimiglia, Sanremo e Taggia per il servizio civile universale. La scadenza per la presentazione della domanda online è mercoledì 8 aprile alle 14. Oggi, lunedì 16 marzo, alle 17, nella Caritas Intemelia, in via San Secondo n 20, a Ventimiglia verrà organizzato un incontro di presentazione dei progetti a cui possono candidarsi tutti i giovani dai 18 ai 28 anni.

Altri incontri di presentazioni verranno poi proposti mercoledì 18 marzo alle 17, alla Casa Papa Francesco, Salita Mulattiera San Pietro n. 14, a Sanremo e martedì 24 marzo alle 17 online su https://meet.greenhost.net/SCU. "Il servizio dura 12 mesi e prevede un impegno di 25 ore settimanali, per 6 giorni alla settimana, incluso un percorso di formazione generale residenziale e specifica. Il contributo mensile sarà di 519,47 euro, la copertura assicurativa, l'Attestato Nazionale di fine servizio, la valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione e può valere come titolo di preferenza. E' riservato a chi ha svolto il Servizio Civile Universale il 15% dei posti nei concorsi pubblici" - fanno sapere dalla Caritas - "Una scelta che cambia la vita, la tua e quella degli altri. Per informazioni contattare il 393.346.1870 o il 393 900 5663 oppure scrivere a giovani@cascolto.org".

Il Servizio Civile Universale ha la finalità di concorrere alla difesa della Patria con mezzi nonviolenti, di favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, di promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed all'educazione alla pace fra i popoli. E' un'importante esperienza di crescita umana e di formazione nel campo dell'assistenza sociale, dell'animazione, della promozione culturale e della tutela dei diritti. E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un solo progetto. Tutte le informazioni sul bando sono disponibili sui siti: www.scelgoilserviziocivile.gov.it e www.politichegiovanili.gov.it. Gli aspiranti volontari devono presentare la domanda di partecipazione sul sito: https://domandaonline.serviziocivile.it. In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda fino alle 14 del giorno precedente a quello di scadenza del presente bando.

I progetti di Caritas Italiana saranno probabilmente avviati il 18 settembre 2026 e prevedono prima della conclusione un periodo di tutoraggio per l’orientamento al lavoro. "Nei tre progetti proposti nella nostra provincia Caritas Italiana mette a disposizione quindici posti per attività con persone in situazione di disagio economico e sociale, senza dimora, con problemi di salute mentale e dipendenze, con persone richiedenti asilo e rifugiate, con donne e bambini in difficoltà e per iniziative di sensibilizzazione e informazione su pace, intercultura, sicurezza alimentare, lotta allo spreco e necessità di nuovi stili di vita" - fa sapere Maurizio Marmo della Caritas Intemelia - "Il progetto 1 è 'Scelte che accendono la vita a Ventimiglia' e prevede sei posti: quattro posti presso la sede dell'OdV Caritas Intemelia, di cui uno per giovani con bassa scolarizzazione, e due posti presso l'Emporio Solidale dell'OdV Caritas Intemelia, di cui un per giovani con bassa scolarizzazione. Il progetto 2 è 'Scelte che accendono la vita a Sanremo' e prevede 5 posti: tre posti a Casa Papa Francesco con l'OdV Centro Ascolto Caritas Sanremo; un posto presso l'Emporio Solidale dell'OdV Centro Ascolto Caritas Sanremo (per giovani con bassa scolarizzazione) e un posto presso la mensa dell'Associazione Il Primo Fiore OdV. Il progetto 3 è 'Scelte che accendono la vita a Taggia' e prevede 4 posti presso la Casa Miracolo della Vita con l'Associazione Centro Aiuto alla Vita APS. Per ulteriori informazioni contattare il 393.346.1870 o il 393 900 5663 oppure via email a giovani@cascolto.org. E' possibile svolgere il Servizio Civile Universale all'estero, Caritas italiana propone progetti in Europa come Grecia, Moldova, Romania, Serbia, Turchia; in Africa in Kenya, Senegal, Sierra Leone; in America Latina come Argentina, Ecuador, Guatemala, Perù e in Medio Oriente e Asia come Libano e Filippine. Per informazioni consultare www.caritas.it".

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedere al sito tramite Carta di Identità Elettronica (CIE). La CIE è il documento d’identità dei cittadini italiani che permette l’accertamento dell’identità del possessore e l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea. Per la presentazione della domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali CIE di livello di sicurezza 2. È consentito, altresì, l’accesso tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è lo strumento di accesso semplice, veloce e sicuro ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. Qualora i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea o non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, non avessero la possibilità di acquisire lo SPID, è data facoltà di richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL, seguendo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. I cittadini non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, al momento della richiesta delle credenziali per la presentazione della domanda on-line, devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso. Al momento dell’invio della domanda di partecipazione, i cittadini residenti in Italia hanno la facoltà di richiedere l’attivazione automatica e gratuita della Carta Giovani Nazionale. La Carta Giovani Nazionale è uno strumento digitale gratuito finalizzato a promuovere l’accesso a beni e/o servizi ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che siano residenti in Italia. Maggiori informazioni sulla CGN e sui vantaggi ad essa associati sono disponibili all’indirizzo: https://giovani2030.it/iniziativa/carta-giovani-nazionale.