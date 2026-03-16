Open Day della Florelia Banda Folk: musica, curiosità e partecipazione alla sala eventi La Piccola di Ospedaletti (Foto)

Un pomeriggio all’insegna della musica, della curiosità e della convivialità quello vissuto domenica 15 marzo a Ospedaletti, dove la Florelia Banda Folk ha organizzato un Open Day presso la sala eventi La Piccola, aprendo le porte della propria “sala banda” a cittadini, famiglie e appassionati di tutte le età. Durante l’incontro, il Maestro Direttore Musicale Simone Giacon ha illustrato al pubblico le attività bandistiche, accompagnando le spiegazioni con esempi musicali e dimostrazioni pratiche realizzate insieme ai musicisti della banda. In breve tempo i presenti sono stati coinvolti nel vivo del mondo musicale, tra domande, sorrisi e momenti di partecipazione attiva.

Particolarmente apprezzata la “prova aperta al pubblico”, che si è rivelata un vero successo. A sottolinearlo è stata la presidente Amelia Cimiotti, ideatrice e organizzatrice dell’evento, che per l’occasione ha partecipato anche come musicista, suonando le percussioni insieme al gruppo. A portare il saluto dell’amministrazione comunale è stata inoltre la vicesindaca Daniela Gozzi, che ha rivolto parole di apprezzamento sia ai musicisti sia al pubblico, ricordando il forte sostegno del Comune alla rinascita della tradizione bandistica nel paese. La banda, come è stato ricordato durante l’incontro, può essere vista come una grande famiglia: strumenti diversi, grandi e piccoli, alcuni più vistosi e altri più discreti, qualcuno vintage e altri più moderni, ma tutti uniti per suonare e stare insieme in armonia.

L’appuntamento ora è rimandato alle prossime iniziative della Florelia Banda Folk Ospedaletti, che continuerà a coinvolgere il territorio con nuove occasioni di musica e condivisione.